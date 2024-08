Sl vs ENG TEST 2024: सीरीज में 1-0 से आगे इंग्लैंड को बड़ा झटका, 150 की गति से बॉलिंग करने वाला गेंदबाज बाहर, 6.7 फीट लंबे खिलाड़ी को मौका

Highlights Sl vs ENG TEST 2024: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। Sl vs ENG TEST 2024: इंग्लैंड ने 05 विकेट से जीत हासिल की। Sl vs ENG TEST 2024: इंग्लैंड टेस्ट टीम में पहली बार शामिल किया गया है।

Sl vs ENG TEST 2024: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज हो रहा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर यह सीरीज अहम है। इंग्लैंड की टीम ने पहला टेस्ट जीत लिया है और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। इस बीच इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कहा कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड जांघ की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश हल लेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले टेस्ट के दौरान वुड की दाहिनी जांघ में चोट लग गई और 34 वर्षीय खिलाड़ी ने अंतिम दिन गेंदबाजी नहीं की।

इंग्लैंड ने पांच विकेट से जीत हासिल की। लीसेस्टरशायर के 20 वर्षीय हल को गुरुवार से लॉर्ड्स और द ओवल में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले शेष दो मैचों के लिए इंग्लैंड टेस्ट टीम में पहली बार शामिल किया गया है। छह फुट सात इंच लंबे हल ने इस महीने श्रीलंका के खिलाफ लायंस के लिए खेला था। गस एटकिंसन, मैथ्यू पॉट्स, ओली स्टोन और हल के साथ लॉर्ड्स में क्रिस वोक्स के तेज आक्रमण का नेतृत्व करने की उम्मीद है।

इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम: ओली पोप (सरे) (कप्तान), गस एटकिंसन (सरे), शोएब बशीर (समरसेट), हैरी ब्रूक (यॉर्कशायर), जॉर्डन कॉक्स (एसेक्स), बेन डकेट (नॉटिंघमशायर), जोश हल (लीसेस्टरशायर), डैन लॉरेंस (सरे) , मैथ्यू पॉट्स (डरहम), जो रूट (यॉर्कशायर), जेमी स्मिथ (सरे), ओली स्टोन (नॉटिंघमशायर) और क्रिस वोक्स (वारविकशायर)।