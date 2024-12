Sir Garfield Sobers Trophy: कौन मारेगा बाजी?, बुमराह के सामने हैरी ब्रूक, जो रूट और ट्रैविस हेड, देखें लिस्ट

Highlights हैरी ब्रूक और श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को भी इस सूची में जगह मिली है। भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नामांकित किया गया है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है।

Sir Garfield Sobers Trophy: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2024-25 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड और भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नामांकित किया गया है। बुमराह को इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के साथ आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इंग्लैंड के एक अन्य बल्लेबाज हैरी ब्रूक और श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को भी इस सूची में जगह मिली है।

बुमराह 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 13 मैच में 14.92 की औसत और 30.16 के स्ट्राइक रेट से 71 विकेट चटकाए हैं जो पारंपरिक प्रारूप में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया है और चार टेस्ट मैच में 30 विकेट के साथ श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है।

आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘2023 में पीठ की चोट से उबरने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले बुमराह ने 2024 में गेंदबाजी में अपना दबदबा बनाया। कैलेंडर वर्ष में 13 टेस्ट मैच में बुमराह ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 71 विकेट चटकाए और इस प्रारूप में सबसे सफल गेंदबाज रहे।’’

आईसीसी ने कहा, ‘‘चाहे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हों या स्वदेश में तेज गेंदबाजों के लिए कठिन परिस्थितियां, बुमराह ने पूरे साल प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हालांकि इस तेज गेंदबाज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।’’

आईसीसी ने पर्थ में बुमराह के मैच का रुख बदलने वाले स्पैल को उनके सबसे यादगार प्रदर्शन में से एक माना जिसकी बदौलत भारत ने 295 रन से जीत दर्ज की। इंग्लैंड के शीर्ष बल्लेबाज रूट इस साल सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज रहे जिन्होंने 17 टेस्ट मैच में 55.57 की औसत से 1,556 रन बनाए। 34 वर्षीय रूट ने अपने करियर में पांचवीं बार एक कैलेंडर वर्ष में एक हजार रन का आंकड़ा पार किया।

जबकि इस दौरान उन्होंने छह शतक और पांच अर्द्धशतक लगाए। आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में रूट के करियर की सर्वश्रेष्ठ 262 रन की पारी को याद किया जो टेस्ट में उनका छठा दोहरा शतक भी था और उनकी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक। रूट के हमवतन ब्रूक भी 12 टेस्ट में 55.00 की औसत से 1,100 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट में रूप में नामित चार खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाने में सफल रहे। ब्रूक ने इस दौरान चार शतक और तीन अर्द्धशतक लगाए और 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वालों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।

उनसे अधिक रन रूट, भारत के यशस्वी जायसवाल (54.74 की औसत से 1,478 रन) और इंग्लैंड के बेन डकेट (37.06 की औसत से 1,149 रन) ने बनाए हैं। नौ टेस्ट में 74.92 की औसत से 1,049 रन बनाने वाले श्रीलंका के मेंडिस भी इस सूची में शामिल हैं। मेंडिस इस दौरान सबसे तेज एक हजार टेस्ट रन बनाने वालों की सूची में संयुक्त तीसरे स्थान पर भी रहे।

उन्होंने महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के 13 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने की बराबरी की। आईसीसी ने कहा, ‘‘मेंडिस ने कैलेंडर वर्ष में दो से अधिक टेस्ट खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज से अधिक औसत से रन बनाए- नौ मैच में 74.92 का शानदार औसत।’’ घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मेंडिस के दोहरे शतक को आईसीसी ने उनका सबसे यादगार प्रदर्शन बताया। वह 2024 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवें स्थान पर रहे।