IND vs ENG: शुभमन गिल ने शतक जड़ा, भारत को मिली बड़ी बढ़त, टीम इंडिया मजबूत स्थिति में

Highlights भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा यह नंबर तीन पर खेलते हुए उनका पहला शतक है यह उनका टेस्ट में तीसरा शतक है

IND vs ENG: विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा। यह नंबर तीन पर खेलते हुए उनका पहला शतक है। यही नहीं गिल 2017 के बाद टेस्ट में नंबर तीन पर खेलते हुए शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। इससे पहले नंबर तीन पर चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़ा था। गिल ने 135 गेंदों में अपना शतक जड़ा। अपनी पारी में गिल ने 11 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। यह उनका टेस्ट में तीसरा शतक है।

𝙃𝙐𝙉𝘿𝙍𝙀𝘿 𝙛𝙤𝙧 𝙎𝙝𝙪𝙗𝙢𝙖𝙣 𝙂𝙞𝙡𝙡! 💯



A glittering knock as he completes his 3rd Test Century 👏👏



