Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI: नागपुर में 87, कटक में 60 और अहमदाबाद में 67 प्लस?, 3 मैच और बैक टू बैक फिफ्टी

Highlights Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: ओपनर शुभमन गिल ने कमाल का प्रदर्शन किया और तीन मैच में तीन फिफ्टी जड़े। Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: तीसरे मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली भी फॉर्म में वापस आ गए। Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 गेंद में 52 रन की पारी खेली।

Shubman Gill IND vs ENG 3rd ODI Live: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत टीम के लिए खुशखबरी है। उपकप्तान और ओपनर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। भारतीय टीम के उप-कप्तान ने तीसरे वनडे में लगातार तीसरा अर्धशतक बनाया। गिल ने कमाल का प्रदर्शन किया और तीन मैच में तीन फिफ्टी जड़े। पहले मैच (नागपुर) में गिल ने 96 गेंद में 14 चौके की मदद से 87 रन बनाए। दूसरे मैच (कटक) में 52 गेंद में 60 रन बनाए थे। जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल हैं। तीसरे मैच में 78 नाबाद पर खेल रहे हैं।

दूसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पंच जड़े और 119 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की थी। तीसरे मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली भी फॉर्म में वापस आ गए और 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 गेंद में 52 रन की पारी खेली।

भारत ने टी20 (5 मैच में 4-1 से जीत) सीरीज में जीत के बाद भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त लेकर सीरीज पर कब्जा कर लिया और नजर क्लीन स्वीप पर है। रोहित शर्मा तो दूसरे मैच में फॉर्म वापसी कर ली है, लेकिन विराट कोहली पर कोच गौतम गंभीर की गंभीर नजर है।