WATCH | रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने दी पहली प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है और भारत वनडे प्रारूप में नेतृत्व के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। टेस्ट कप्तान बनने के बाद, गिल अब वनडे प्रारूप में भी कमान संभालेंगे और ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला कप्तान के रूप में उनकी पहली पारी होगी।

बीसीसीआई ने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। रोहित और विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है, लेकिन दोनों खिलाड़ी विशुद्ध बल्लेबाज़ के रूप में खेलेंगे और गिल नए कप्तान होंगे।

शीर्ष पद पर नियुक्त होने के बाद गिल ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया साझा की है। बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में गिल ने कहा, "अपने देश की वनडे में कप्तानी करना सबसे बड़ा सम्मान है। एक ऐसी टीम का नेतृत्व करना जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँगा।"

26 वर्षीय खिलाड़ी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका 'अंतिम लक्ष्य' 2027 का एकदिवसीय विश्व कप है और टीम को आगे होने वाले एकदिवसीय मैचों पर काम करने की ज़रूरत है।

First Test at Home as Captain ✅

Clinical Performance ✅

India’s new ODI captain ✅



After leading #TeamIndia in his maiden Test as captain at home, Shubman Gill reacts to being crowned new ODI captain 👌 - By @Moulinparikh#INDvWI | #AUSvIND | @idfcfirstbank | @ShubmanGill — BCCI (@BCCI) October 4, 2025

उन्होंने आगे कहा, "दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप खेलने से पहले हमारे पास लगभग 20 एकदिवसीय मैच हैं, जो निश्चित रूप से हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम जो भी खेलेंगे और जिन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, वे विश्व कप से पहले एक शानदार सीज़न खेलने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका जाकर खिताब जीतने से पहले हम पूरी तरह तैयार होंगे।"