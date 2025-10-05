आप रणनीति बनाने में माहिर, सभी के साथ दोस्त की तरह पेश आते और सबको सहज महसूस करवाते?, पढ़िए दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा...

Highlights रोहित शर्मा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एक शानदार कप्तान रहे हैं। कई बार हम पीछे हट जाते थे, आपने हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। कप्तानी में एकदिवसीय में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है।

नई दिल्लीः पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि यह धाकड़ सलामी बल्लेबाज एक शानदार कप्तान रहा है, जिसने टीम को बड़े मौकों पर जीतना सिखाया और मुश्किल मैचों में खुद जिम्मेदारी लेकर नेतृत्व किया। रोहित की कप्तानी में भारत ने 2024 में टी20 विश्व कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। उनके नेतृत्व में टीम 2023 में वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय चयन समिति ने हालांकि रोहित को वनडे कप्तानी से हटा दिया और आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए युवा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को 2027 विश्व कप के लक्ष्य के साथ इस प्रारूप का कप्तान बना दिया। दिनेश कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक संदेश में लिखा, ‘‘रोहित शर्मा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एक शानदार कप्तान रहे हैं।

आप रणनीति बनाने में माहिर थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप सभी के साथ दोस्त की तरह पेश आते थे और सबको सहज महसूस करवाते थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए आपकी कप्तानी की सबसे बड़ी विरासत यह है कि आपने टीम को सिखाया कि कैसे बड़े मौकों पर जीतना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कई बार हम पीछे हट जाते थे, लेकिन आपने कहा, ‘‘हमें जिम्मेदारी उठानी होगी।

प्रतिद्वंद्वी टीम पर दबाव बनाना होगा, जोखिम लेना होगा। और आपने इस तरह की जिम्मेदारी खुद भी उठाई।’’ कार्तिक ने कहा, ‘‘ आप बड़े मैचों में आक्रामक होकर खेले और इसके लिए विशेष कौशल चाहिए था। आपने बार बार ऐसा कर के दिखाया। आपकी कप्तानी में पिछले वैश्विक टूर्नामेंट में भारत सिर्फ एक मैच हारा है।’’

रोहित शर्मा की कप्तानी में एकदिवसीय में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। टीम ने उनकी कप्तानी में 76 प्रतिशत (56 मैचों में से 42 जीत) मैचों में जीत दर्ज की है। कार्तिक ने लिखा, ‘‘ 2024 टी20 विश्व कप में अजेय अभियान, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अजेय अभियान और 2023 एकदिवसीय विश्व कप में सिर्फ एक हार वह भी फाइनल में।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ अपनी कप्तानी में युवा टीम ने एशिया का खिताब भी अजेय रहते हुए जीता था।’’ कार्तिक ने कहा, ‘‘आपने टीम को काफी बेहतर मुकाम पर पहुंचाया। यह उससे कहीं बेहतर है जब आपने कप्तानी संभाली थी। और यही किसी महान कप्तान की पहचान होती है।’’ पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि साल के शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया में टीम की कमान संभालने के हकदार थे।

भारतीय चयनकर्ताओं ने शनिवार को 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को वनडे कप्तानी सौंप दी। लेकिन हरभजन का मानना ​​है कि रोहित थोड़े और समय तक कप्तान बने रह सकते थे। हरभजन ने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा, ‘‘शुभमन गिल को बधाई। निश्चित रूप से वह टेस्ट क्रिकेट में टीम का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और अब उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई है।

वनडे टीम की भी कप्तानी। रोहित की जगह शुभमन को कप्तान बनाया गया है। रोहित ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, ‘‘रोहित को कप्तान नहीं देखना मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर आप रोहित शर्मा को चुन रहे हैं तो उन्हें कप्तान बनाएं क्योंकि उन्होंने हाल में आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई है। ’’

हरभजन ने कहा, ‘‘रोहित सफेद गेंद के प्रारूपों में भारतीय क्रिकेट के स्तंभों में से एक रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम इस दौरे पर तो मौका मिलना चाहिए था। अगर चयनकर्ता 2027 के वनडे विश्व कप के बारे में सोच रहे हैं, तो वह अभी बहुत दूर है। ’’ ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडिलेड और मेलबर्न में खेले जाने हैं और उसके बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जाएगी।

हरभजन 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि चयनकर्ता गिल को वनडे कप्तानी देने से पहले एक और साल इंतजार कर सकते थे। उन्होंने कहा, ‘‘शुभमन के पास वनडे कप्तान की भूमिका में ढलने के लिए अभी बहुत समय है। मैं शुभमन के लिए खुश हूं, उन्हें यह मौका मिला है लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो सकती थी।

इस पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले उन्हें छह से आठ महीने या एक साल भी इंतजार कराया जा सकता था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं शुभमन के लिए खुश हूं, लेकिन साथ ही रोहित शर्मा के कप्तान नहीं होने से थोड़ा निराश भी हूं। ’’ रोहित सीमित ओवरों के प्रारूपों में भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक रहे हैं जिन्होंने टीम को दो आईसीसी खिताब दिलाए और घरेलू मैदान पर टीम को 2023 विश्व कप में उपविजेता बनाया और साथ ही सर्वकालिक महान खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह पक्की की।

रोहित (38 वर्ष) की आगामी भूमिका के बारे में हरभजन ने कहा, ‘‘अगर आप रोहित के एकदिवसीय रिकॉर्ड को देखें तो उनका औसत लगभग 50 के आसपास है। यह दर्शाता है कि वह कितने निरंतर रहे हैं और एक सलामी बल्लेबाज के रूप में वह क्या योगदान देते हैं। भारत के लिए खेलने की बात आती है तो उनके प्रदर्शन और उनके दृष्टिकोण पर कोई संदेह नहीं है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘वह एक अद्भुत खिलाड़ी रहे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वह हमेशा की तरह बल्लेबाजी करते रहेंगे और टीम में नेतृत्व करते रहेंगे, चाहे वह कप्तान हों या नहीं। वह शुभमन या किसी और को जरूरत पड़ने पर सलाह देते रहेंगे। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक बल्लेबाज के तौर पर रोहित अपना रवैया नहीं बदलेंगे। वह हमेशा की तरह निर्भीक बने रहेंगे और विराट कोहली भी। ये दोनों शीर्ष खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम सभी उन्हें टीम इंडिया के लिए मैच जीतते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। ’’