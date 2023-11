Highlights शुभमन गिल 7वें सेंचुरी लगाने से चूके, 92 रन पर हुए आउट गिल के हर चौक्के और छक्के पर सारा तेंदुलकर ताली बजा कर जश्न मना रही थीं फैंस बोले, अच्छे लोग हैं भगवान इन दोनों की शादी करवा दो

IND VS SL: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत जब श्रीलंका के खिलाफ टॉस हारकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरा तो फैंस का ध्यान स्टेडियम में बैठी सारा तेंदुलकर ने अपनी ओर खींचा। मैदान पर श्रीलंका के गेंदबाजों को एक एक करके टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल कूट रहे थे। वहीं गिल के हर चौके और छक्के पर सारा तेंदुलकर ताली बजा कर जश्न मना रही थीं।

अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर गिल ने पहले हाफ सेंचुरी लगाई। इसके बाद तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे थे। स्टेडियम में बैठी सारा के साथ सैकड़ों फैंस गिल के शतक के लिए जश्न मनाना चाहते थे। लेकिन गिल 92 रन बनाकर आउट हुए। गिल जब आउट हुए तो सारा काफी दुखी दिखी। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

I don’t know how to express this pain but same Sara didi same #INDvSLpic.twitter.com/6z8CNquRyT