श्रेयस अय्यर पसली की चोट से अंदरूनी ब्लीडिंग के बाद सिडनी ICU में भर्ती, BCCI ने कहा हालत स्थिर

नई दिल्ली: टीम इंडिया वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल (ओडीआई) मैच के दौरान पसली में चोट लगने और अंदरूनी ब्लीडिंग के बाद सिडनी में इंटेंसिव मेडिकल केयर में रखा गया है। 31 साल के अय्यर, जिन्हें शानदार कैच लेते समय चोट लगी थी, हालत बिगड़ने के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटने के तुरंत बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।

तुरंत रिएक्ट करते हुए, अय्यर पॉइंट से पीछे की ओर दौड़े, गिरती हुई गेंद पर अपनी नज़रें जमाए रखीं और कैच पूरा करने के लिए पूरी ताकत से डाइव लगाई। हालांकि, उनके गिरने का असर काफी तेज़ था। ऐसा लगा कि उन्हें अपनी बाईं पसली में चोट लगी है, मैदान पर गिरते ही वे दर्द से कराहने लगे। भारतीय टीम के फिजियोथेरेपिस्ट तुरंत अय्यर के पास पहुंचे, और अगली गेंद फेंके जाने से पहले अय्यर अपना साइड पकड़कर मैदान से बाहर चले गए।

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया की बाकी इनिंग के लिए मैदान पर वापस नहीं आए, जो 46.4 ओवर में 236 रन पर ऑल आउट होने के साथ खत्म हुई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में हुए स्कैन से अंदरूनी ब्लीडिंग की पुष्टि हुई, जिसके कारण श्रेयस अय्यर को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा।

घटनाक्रम से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया, "श्रेयस पिछले कुछ दिनों से ICU में हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद, अंदरूनी ब्लीडिंग का पता चला, और उन्हें तुरंत एडमिट करना पड़ा।" अधिकारी ने आगे कहा, "रिकवरी के आधार पर वह दो से सात दिनों तक ऑब्ज़र्वेशन में रहेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से इन्फेक्शन फैलने से रोकना ज़रूरी था।"

BCCI की मेडिकल टीम ने अय्यर की हालत स्थिर करने के लिए तेज़ी से काम किया

हालात की जानकारी रखने वालों के मुताबिक, अय्यर के वाइटल साइन में उतार-चढ़ाव देखने के बाद BCCI की मेडिकल टीम ने बिना किसी देरी के जवाब दिया।

सूत्र ने आगे बताया, "टीम डॉक्टर और फिजियो ने कोई चांस नहीं लिया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अब हालात स्थिर हैं, लेकिन यह जानलेवा हो सकता था। वह एक मज़बूत लड़का है और जल्द ही ठीक हो जाएगा।"

शुरू में, अय्यर के लगभग तीन हफ़्ते तक एक्शन से बाहर रहने की उम्मीद थी; हालांकि, अब मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि उन्हें ठीक होने में काफी ज़्यादा समय लग सकता है।

अधिकारी ने PTI को बताया, "क्योंकि उन्हें अंदरूनी ब्लीडिंग हुई है, इसलिए उन्हें ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा, और इस समय यह कहना मुश्किल है कि वह कब तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी करेंगे।"

शुरुआत में, श्रेयस अय्यर के लगभग तीन हफ़्ते तक मैदान से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब रिकवरी का समय ज़्यादा लग सकता है।

सूत्र ने कहा, "क्योंकि उन्हें अंदरूनी ब्लीडिंग हुई है, इसलिए उन्हें ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा, और इस समय यह कहना मुश्किल है कि वह कब तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी करेंगे।"

31 साल के भारतीय वनडे उप-कप्तान को भारत लौटने के लिए फिट घोषित होने से पहले कम से कम एक हफ़्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा। अय्यर भारत की T20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।



