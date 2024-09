VIDEO: हो गई फजीहत! श्रेयस अय्यर आंखों में ब्लैक चश्मा लगाकर बैटिंग करने आए, शून्य पर हुए आउट

Highlights इंडिया डी के कप्तान अय्यर ने बल्लेबाजी के लिए उतरते समय धूप का चश्मा पहनकर फैशन स्टेटमेंट बनाया लेकिन वह खलील अहमद की गेंद पर सात गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए उनके इस फैसले पर फैसले पर सोशल मीडिया पर कुछ दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आईं

Duleep Trophy 2024: भारत के मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के लिए यह सप्ताह आदर्श से बहुत दूर रहा है। 29 वर्षीय श्रेयस अय्यर को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसकी घोषणा रविवार को बीसीसीआई ने की थी। अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने मध्यक्रम में केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ मुंबई के सरफराज खान को तरजीह दी। यह सब तब हुआ जब उन्होंने बेंगलुरु के पास अनंतपुर में रुतुराज गायकवाड़ की अगुआई वाली इंडिया सी के खिलाफ अपने पहले दौर के मैच की दूसरी पारी में इंडिया डी की अगुआई करते हुए 54 रन बनाए।

इस प्रकार अय्यर को दलीप ट्रॉफी में खेलना जारी रखना पड़ा, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे 12 सितंबर, गुरुवार को शुरू हुए मयंक अग्रवाल की अगुवाई वाली इंडिया ए के खिलाफ दूसरे दौर के मैच में बड़ा स्कोर दर्ज कर सकेंगे, लेकिन दूसरे दिन की सुबह जब उनकी टीम इंडिया ए को 290 रनों पर आउट कर दिया, तो इंडिया डी के कप्तान अय्यर ने बल्लेबाजी के लिए उतरते समय धूप का चश्मा पहनकर फैशन स्टेटमेंट बनाया।

हालांकि, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के धूप का चश्मा पहनने के फैसले पर सोशल मीडिया पर कुछ दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आईं, जब वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद की गेंद पर सात गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए। अय्यर का आउट होना काफी आसान था क्योंकि उन्होंने एक फुल डिलीवरी को मिड ऑन की ओर खेला, जहां उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज आकिब खान ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच पूरा किया।

Batting with sunglasses after getting dropped from team, He is not taking cricket seriously!! guy thinks he is Brian Lara (Lara also removed glasses after few balls) #DuleepTrophy #INDvsBAN #CricketTwitter #ShreyasIyer pic.twitter.com/WV8q8pbtDo

Shreyas Iyer still struggles against short ball. Got out on 0(7) and set up beautifully by Khaleel Ahmed by pushing him on backfoot and finally throwing a delivery on full length.



Ball 1: Back of length, played on backfoot

Ball 2: Back of length, played on backfoot

Ball 3: Short… pic.twitter.com/3ZfBOc2IY8