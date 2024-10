शिवम दुबे पीठ की चोट के कारण बांग्लादेश टी20 से बाहर, उनकी जगह टीम में आए तिलक वर्मा

IND vs BAN, 1st T20I Match: ऑलराउंडर शिवम दुबे पीठ की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। शनिवारि को बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी। सीनियर चयन समिति ने शिवम की जगह तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया है। तिलक रविवार सुबह ग्वालियर में टीम से जुड़ेंगे। भारत और बांग्लादेश के खिलाफ पहला टी20 मैच ग्वालियर में 6 अक्टूबर को खेला जाएगा।

दुबे, जो हाल के महीनों में भारत की सफेद गेंद वाली टीम का अहम हिस्सा रहे हैं, को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लग गई। उनकी अनुपस्थिति से भारत के मध्यक्रम और गेंदबाजी विकल्पों पर असर पड़ने की उम्मीद है, खासकर खेल के दोनों विभागों में योगदान देने की उनकी क्षमता को देखते हुए। हालाँकि दुबे की चोट की गंभीरता का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन ने मामले को और गंभीर होने से बचाने के लिए सावधानी बरतने का फैसला किया है।

🚨 NEWS 🚨



Shivam Dube ruled out of #INDvBAN T20I series.



The Senior Selection Committee has named Tilak Varma as Shivam’s replacement.



Details 🔽 #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank