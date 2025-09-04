शिखर धवन को ED ने किया तलब, ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है केस

Shikhar Dhawan: भारतीय क्रिकेटरशिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में तलब किया है। अधिकारियों ने धवन को जाँच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है, क्योंकि यह पता चला है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1x का प्रचार किया था।

जाँच एजेंसी 1xBet नामक एक "अवैध" सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जाँच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के ज़रिए इस ऐप से जुड़े रहे हैं। ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है।

#BreakingNews#ShikharDhawan summoned by #EnforcementDirectorate today at 11 am in connection with a #moneylaunderingcase linked to the illegal betting platform #1xBet.The agency will record his statement under the Prevention of Money Laundering Act.#ED#BettingAppScam#IndiaNewspic.twitter.com/QnyJsG82Y0 — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) September 4, 2025

एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कई ऐसे मामलों की जाँच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है।

पिछले महीने, संघीय जाँच एजेंसी ने इस मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ की थी। ईडी की पूछताछ का मुख्य उद्देश्य रैना के कुछ विज्ञापनों के ज़रिए सट्टेबाजी ऐप से कथित संबंधों को समझना था।

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।