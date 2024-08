Shikhar Dhawan-Sachin Tendulkar Test Cap 2013: हम आपकी प्रतिभा के बारे में जानते हैं, अब इसका नजारा दिखाओ, धवन को टेस्ट कैप देते समय तेंदुलकर ने...

Highlights Shikhar Dhawan-Sachin Tendulkar Test Cap 2013: गेंदबाजों को असहाय साबित करते हुए अपनी बल्लेबाजी से हैरान किया। Shikhar Dhawan-Sachin Tendulkar Test Cap 2013: कोई तीखा कटाक्ष नहीं, कोई व्यंग्य से भरी पोस्ट नहीं, कोई तामझाम नहीं। Shikhar Dhawan-Sachin Tendulkar Test Cap 2013: शिखर धवन की व्यक्तिगत जिंदगी में जब उथल पुथल मची हुई थी

Shikhar Dhawan-Sachin Tendulkar Test Cap 2013: कहा जाता है कि एलीट एथलीट बनने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना जरूरी होता है लेकिन शिखर धवन कई शानदार उपलब्धियों से भरे अपने करियर के दौरान हमेशा परोपकारी खिलाड़ी बने रहे। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण कभी कभी झुंझलाहट भरा लगता। पिछले कुछ समय से वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने भाग्य के साथ समझौता करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अपने करियर के शानदार दिनों में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजों को असहाय साबित करते हुए अपनी बल्लेबाजी से उन्हें हैरान किया। जब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने धवन को टेस्ट कैप दी थी तो उन्होंने उनसे कहा था, ‘हम आपकी प्रतिभा के बारे में जानते हैं। अब हमें इसका नजारा दिखाओ’।

As I close this chapter of my cricketing journey, I carry with me countless memories and gratitude. Thank you for the love and support! Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/QKxRH55Lgx