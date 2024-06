Sherfane Rutherford T20 World Cup 2024: कीवी बॉलर पर टूटे रदरफोर्ड, उड़ाए 6 सिक्स, 39 गेंद में कूटे 68 नाबाद रन

Highlights Sherfane Rutherford WI vs NZ Live Score, T20 World Cup 2024: पारी में 2 चौके और 6 छक्के मारे। Sherfane Rutherford WI vs NZ Live Score, T20 World Cup 2024: कीवी बॉलर को जमकर तोड़े। Sherfane Rutherford WI vs NZ Live Score, T20 World Cup 2024:शेरफेन ने पारी को संभाला।

Sherfane Rutherford WI vs NZ Live Score, T20 World Cup 2024: करो या मरो मुकाबले में न्यूजीलैंड की हालत बहुत ही खराब है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 58 रन पर 4 विकेट खो दिया। अगर न्यूजीलैंड मैच हार जाता है तो आईसीसी विश्व कप 2024 से बाहर हो जाएगा। इससे पहले शेरफेन रदरफोर्ड ने कमाल की पारी खेली। 39 गेंद में 68 नाबाद रन कूट डाले। इस दौरान 2 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के मारे। कीवी बॉलर को जमकर तोड़े। शेरफेन ने पारी को संभाला और संतोषजनक स्कोर पर ले गए।

What an innings by Sherfane Rutherford to bring up his @indusind_bank MILESTONE MOMENT.#T20WorldCuppic.twitter.com/QWwKGpfqBY — ICC (@ICC) June 13, 2024

Never give up the fight!💪🏾



Rutherford brings up his maiden T20 World Cup half century!💥 #WIREADY#T20WorldCup#WIvNZpic.twitter.com/BY0a4rJp8f — Windies Cricket (@windiescricket) June 13, 2024

अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नहीं चल पाए थे। इस मैच में भी कीवी बल्लेबाज आए और गए। अफगानिस्तान की टीम के सामने पूरी टीम 15.2 ओवर में 75 रन पर आउट हो गई, जिससे उसे 84 रन से हार का सामना करना पड़ा। इससे उसका नेट रन रेट भी गड़बड़ा गया और वह ग्रुप सी में सबसे निचले स्थान पर है।

न्यूजीलैंड का विश्व कप में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वह पिछले तीन वनडे विश्व कप और तीन टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है, लेकिन इस बार उसके लिए चुनौती आसान नहीं है। केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड को केवल बल्लेबाजी में ही नहीं क्षेत्ररक्षण में भी निराशा हाथ लगी। उसने आसान कैच टपकाए।