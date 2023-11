ICC World Cup 2023: उंगली में फ्रैक्चर के कारण शाकिब अल हसन विश्व कप से हुए बाहर

Highlights श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय बायीं तर्जनी में फ्रैक्चर के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं शाकिब 11 नवंबर को पुणे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के आखिरी मैच में नहीं खेल पाएंगे दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के कप्तान ने 82 रन बनाए और दो विकेट लिए

ICC World Cup 2023: बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन सोमवार को नई दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय बायीं तर्जनी में फ्रैक्चर के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। शाकिब 11 नवंबर को पुणे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के आखिरी मैच में नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खा के हवाले से कहा, "शाकिब को उनकी पारी की शुरुआत में बायीं तर्जनी पर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने सहायक टेपिंग और दर्द निवारक दवाओं के साथ बल्लेबाजी करना जारी रखा।"

टीम के फिजियो ने कहा, “खेल के बाद दिल्ली में उनका आपातकालीन एक्स-रे हुआ जिसमें बाएं पीआईपी जोड़ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। रिकवरी तीन से चार सप्ताह में होने का अनुमान है। वह अपना पुनर्वास शुरू करने के लिए आज बांग्लादेश रवाना होंगे।'' शाकिब को श्रीलंका के खिलाफ उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश के कप्तान ने 82 रन बनाए और दो विकेट लिए।

