नहीं रहीं शाहिद अफरीदी की बहन, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी

कराची: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिदी अफरीदी ने मंगलवार को अपनी बहन के निधन की खबर की घोषणा की। अफरीदी ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उनकी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति ने क्रिकेटर को अपनी यात्रा योजना बदलने के लिए भी प्रेरित किया। जब अफरीदी अपनी बीमार बहन को देखने के लिए लौटे तो उनकी दुखद मृत्यु हो गई।

(إِنَّا ِلِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ,) Surely we belong to Allah and to him we shall return. With Heavy hearts we inform you that our beloved Sister passed away and her Namaz e Janazah will be at 17.10.2023 after Zuhur prayer at Zakariya masjid main 26th street… https://t.co/Ly4sK6XVGT

अफरीदी ने सोशल मीडिया पर यह भी घोषणा की कि उनकी बहन का अंतिम संस्कार कहां और कब होगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "निश्चय ही हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटेंगे। भारी मन से हम आपको सूचित करते हैं कि हमारी प्यारी बहन का निधन हो गया है और उनकी नमाज ए जनाजा 17.10.2023 को जकारिया मस्जिद मुख्य 26 वीं सड़क खयाबन ए गालिब डीएचए में ज़ुहुर की नमाज के बाद होगी।"

I am travelling back to see you soon my love stay strong



My sister is fighting for her life right now, I request you to make Duas for her health, will mean a lot. May Allah give her speedy recovery and a long healthy life Ya Rabb pic.twitter.com/CqvqNLCIEF