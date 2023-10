Highlights शाहीन अफरीदी ने वनडे में पूरे किए 100 विकेट अफरीदी ने यह कारनामा महज 51 मैचों में किया बांग्लादेश को अफरीदी ने दिए शुरुआती झटके

Pak Vs Ban: इस विश्व कप में भले ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा। लेकिन तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब रहे हैं। इसकी एक झलक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच में देखने को मिला।

अफरीदी ने यहां बांग्लादेश के ऊपरी क्रम को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ ही शाहीन ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया। शाहीन ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए। शाहीन 51 वनडे की 50 पारियों में 101 विकेट ले चुके हैं।

Shaheen Shah Afridi completed 100 wickets in ODIs.



Shaheen Shah Afridi completed 100 wickets in ODIs.

- He is just 23 years old, A star in making.