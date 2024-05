Himanta Biswa Sarma On Rahul Gandhi: 'राहुल गांधी को नहीं हरा सकते, वहां भारी मतों से जीतेंगे', असम के सीएम ने कहा

Highlights असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, राहुल पाकिस्तान से चुनाव जीतेंगे पाकिस्तान में राहुल गांधी काफी मशहूर हैं पाकिस्तान में हम उन्हें नहीं हरा सकते हैं

Himanta Biswa Sarma On Rahul Gandhi: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधीपाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय हैं। अगर पाकिस्तान में चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो वह भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। हम नहीं हरा सकते। पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो चाहेगा वो भारत में कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा, भारत में उसका उल्टा होगा। भारत में मोदी जी की बल्ले-बल्ले है।

#WATCH | Bajali: On Rahul Gandhi, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Rahul Gandhi is very popular in Pakistan. If there is an election in Pakistan and Rahul Gandhi contests it, then he will win a huge margin of votes... We cannot defeat Rahul Gandhi in Pakistan... Rahul Gandhi… pic.twitter.com/0w0lkL2lNL — ANI (@ANI) May 3, 2024

मालूम हो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राय बरेली लोकसभा सीट से नामांकन किया है। नामांकन के दौरान उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। राहुल के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने से माहौल गर्म हो गया है। राहुल गांधी पर असम के सीएम का तंज इसी ओर इशारा है।

असम के सीएम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि डरो मत भागो मत। वहीं, बीजेपी के अन्य नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है।

राहुल गांधी के द्वारा रायबरेली से नामांकन दाखिल करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने 'डरो मत' कहकर काफी समय तक सुर्खियां बटोरीं। लेकिन वह खुद इतने डर गए कि अमेठी से वायनाड चले गए। फिर वायनाड में अपनी हार के डर से वापस अमेठी नहीं आए बल्कि रायबरेली चले गए। सूरत हो या इंदौर, कांग्रेस नेता भाग रहे हैं उनके मुखिया राहुल गांधी भी भाग रहा है।

#WATCH | Hamirpur, Himachal Pradesh: On Congress leader Rahul Gandhi filing his nomination from Raebareli, Union Minister Anurag Thakur says, "Rahul Gandhi made headlines for quite some time by saying 'Daro Mat'. But he himself got so scared that moved to Wayanad from Amethi,… pic.twitter.com/eCkiw3ArpC — ANI (@ANI) May 3, 2024

वहीं, राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि नामांकन दाखिल हो गया है। हम भारी बहुमत से जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे। हमें पीएम मोदी क्या कहते हैं इसकी परवाह मत कीजिए।

#WATCH | Uttar Pradesh: On Congress candidate from Raebareli Lok Sabha seat Rahul Gandhi filing his nomination, former Rajasthan CM and Congress leader Ashok Gehlot says, "The nomination has been filed. We will win with a big majority. Rahul Gandhi will win... We do not care… pic.twitter.com/Uj2LQouybu — ANI (@ANI) May 3, 2024

मालूम हो कि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा है।

Web Title: Himanta Biswa Sarma Rahul Gandhi Pakistan raebareli lok sabha seat