Video: नेट प्रेक्टिस के दौरान चोटिल हुआ टीम इंडिया का यह तेज गेंदबाज, WTC फाइनल स्क्वाड का है हिस्सा

Highlights टीम इंडिया को अब जयदेव उनादकट के रूप में चोटिल होने का डर सता रहा है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज WTC के फाइनल के लिए चुने गए 15 सदस्यों में शामिल हैं नेट्स में गेंदबाजी करते हुए उनादकट चोटिल हो गए

IPL 2023:टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल मैच 7 जून को द ओवल, लंदन में शुरू होगा। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम ने पहले ही मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है।

टीम इंडिया को अब जयदेव उनादकट के रूप में चोटिल होने का डर सता रहा है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जो बड़े खेल के लिए चुने गए 15 सदस्यों में से अहम खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र के दौरान नेट्स में गेंदबाजी करते हुए उनादकट चोटिल हो गए।

आईपीएल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उनादकट के जल्द और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। क्लिप में तेज गेंदबाज एक गेंद देने के बाद फॉलो-अप पर करते हुए पिच पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें कंधे में चोट लगी है।

गौरतलब है कि भारत को पहले से ही स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कमी खलेगी, जो इस समय चोटिल हैं और क्रिकेट से बाहर हैं। हालांकि उनादकट का डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अंतिम एकादश में शामिल होना अनिश्चित है, फिर भी भारत इस तेज गेंदबाज के चयन के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद करेगा।

अजिंक्य रहाणे ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपिशिप फाइनल के लिए टीम में वापसी की है, जबकि सूर्यकुमार यादव 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने में असफल रहे। 82 टेस्ट मैचों के अनुभवी रहाणे आखिरी बार पिछले साल जनवरी में खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत के लिए खेले थे।

उसके बाद से खराब फार्म के कारण चयन के लिए उन पर विचार नहीं किया गया। हालाँकि, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, 34 वर्षीय खिलाड़ी ने वापसी की है।

WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, के एल राहुल, केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट।

