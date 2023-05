टी 20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की धमाकेदार बैटिंग, 34 गेंदों पर जड़ दिया शतक, इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला खिलाड़ी सीन एबॉट ने टी20 मैच में 34 गेंदों पर शतक जड़ने का कारनामा किया है। उन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए। इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई एंड्रयू साइमंड्स के एक खास रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।

By विनीत कुमार | Published: May 28, 2023 09:48 AM