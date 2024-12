Sam Konstas-Virat Kohli: विराट कोहली पर 20% जुर्माना और एक डिमेरिट अंक?, सैम कोंस्टास से झगड़ा करने पर सजा, देखें वीडियो

Highlights Sam Konstas-Virat Kohli: मैदानी अंपायरों ने भी दोनों से बात की। Sam Konstas-Virat Kohli:पलटकर एक दूसरे को घूरकर देखा। Sam Konstas-Virat Kohli: कोहली और कोंस्टास के कंधे टकरा गए।

Sam Konstas-Virat Kohli: विराट कोहली और टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कोंस्टास के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को मैदान पर झड़प हो गई और भले ही 19 वर्ष के आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इसे तूल नहीं देते हुए कहा कि कोहली गलती से उनसे टकरा गए, लेकिन भारत के स्टार बल्लेबाज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। विराट कोहली पर जुर्माना लगाया गया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान सैम के साथ मैदान पर हुई घटना के बाद गुरुवार को विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट अंक दिया गया।

Virat Kohli and Sam Konstas exchanged a heated moment on the MCG. #AUSvINDpic.twitter.com/QL13nZ9IGI — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

Things got heated between Virat Kohli and Sam Konstas. #AUSvIND



https://t.co/CINIRW9aYO— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

JUST IN: Virat Kohli has been fined for bumping young Aussie debutant Sam Konstas early on day one #AUSvIND



Full details: https://t.co/6OYJ2wowm2pic.twitter.com/1B9VyyKnRf— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

ऑस्ट्रेलियाई पारी के दसवें ओवर के बाद जब खिलाड़ी एक-दूसरे के सामने से गुजर रहे थे, तब कोहली और कोंस्टास के कंधे टकरा गए। दोनों खिलाड़ियों ने पलटकर एक-दूसरे को घूरकर देखा और कुछ बोले भी। इस बीच आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने आकर दोनों को अलग किया। मैदानी अंपायरों ने भी दोनों से बात की।

ICC officials are set to review the incident between Virat Kohli and Sam Konstas early on Boxing Day.https://t.co/EUZvxv5TPs — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद कोंस्टास ने कहा कि कोहली जान बूझकर उनसे नहीं टकराये थे। उन्होंने कहा ,‘विराट कोहली गलती से मुझसे टकरा गए। यह क्रिकेट है और तनाव में ऐसा हो जाता है।’ कोंस्टास ने दूसरे सत्र के दौरान चैनल 7 से कहा ,‘मुझे लगता है कि हम दोनों पर जज्बात हावी हो गए थे।

"I'll look to keep targeting him. Hopefully he might come back on."



Sam Konstas wants round two with Jasprit Bumrah: https://t.co/LSqCHmF7kH#AUSvINDpic.twitter.com/LvJAmaCACb — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

मुझे समझ में ही नहीं आया । मैं अपने दस्ताने पहन रहा था कि अचानक उनका कंधा मुझसे टकराया । क्रिकेट में यह सब होता रहता है ।’’ आईसीसी की आचार संहिता के अनुसार क्रिकेट में किसी भी तरह का अनुचित शारीरिक संपर्क निषिद्ध है । अगर खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी या अंपायर से टकराते हैं या कंधे लगाते हैं, चाहे जान बूझकर या अनजाने में तो इस नियम का उल्लंघन माना गया।

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि इस तरह से टकराने की जरूरत नहीं थी और पायक्रॉफ्ट जरूर इसे देखेंगे। उन्होंने ‘फॉक्स स्पोटर्स ’ से कहा ,‘यह गैर जरूरी था, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आप ऐसी चीजें नहीं देखना चाहते। विराट सीनियर खिलाड़ी है और टीम का कप्तान रह चुका है।’ सफाई में जो भी कहे लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिये।