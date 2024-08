SA20 Season 3 League 2025: नीलामी 1 अक्टूबर को, 9 जनवरी से 8 फरवरी के बीच चौके-छक्के, पहली बार कार्तिक मचाएंगे धमाल, नीलामी से पहले किस टीम के पास कौन प्लेयर, देखें पूरी सूची

Highlights SA20 Season 3 League 2025: 13 और खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिलेगा। SA20 Season 3 League 2025: तीन टीमों को 30 दिसंबर से पहले वाइल्ड कार्ड की घोषणा करनी है। SA20 Season 3 League 2025: राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे भी इसमें भाग लेंगे।

SA-T20 League 2025: एसए20 लीग के तीसरे सत्र के लिये खिलाड़ियों की नीलामी एक अक्टूबर को होगी, जिसमें 13 खिलाड़ी चुने जायेंगे। लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने यह जानकारी दी। एसए20 का अगला सत्र नौ जनवरी से आठ फरवरी 2025 के बीच खेला जायेगा। सत्र से पहले रिटेंशन (खिलाड़ियों को बरकरार रखना) और पहले ही करार करने की विंडो खत्म होने के बाद टीमों को 13 और खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिलेगा। भारत के रिटायर्ड विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक हाल ही में पार्ल रॉयल्स से जुड़े हैं जो इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय होंगे।

SA-T20 League 2025: नीलामी से पहले टीमें-

1. डरबन सुपर जाइंट्स: ब्रेंडन किंग, क्विंटोन डिकॉक, नवीनुल हक, केन विलियमसन, क्रिस वोक्स, प्रेनेलान सुब्रायेन, ड्वेन प्रिटोरियस, केशव महाराज, नूर अहमद, हेनरिच क्लासेन, जोन जोन स्मट्स, वियान मूल्डर, जूनियर डाला, ब्रायन पर्संस, मैथ्यू ब्रीज्के, जैसन स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस।

2. जोबर्ग सुपर किंग्स: फाफ डु प्लेसी, मोईन अली, जॉनी बेयरस्टो, महीष तीक्षणा, डेवोन कोंवे, गेराल्ड कोएत्जी, डेविड वीसे, लियूस डु प्लोय, लिजाड विलियम्स, नांद्रे बर्गर, डोनावोन फरेरा, इमरान ताहिर, सिबोनेलो मखांया, तबरेज शम्सी।

3. एमआई केपटाउन: राशिद खान, बेन स्टोक्स, कैगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, अजमतुल्लाह उमरजई, डेवाल्ड ब्रेविस, रियान रिकेलटन, जॉर्ज लिंडे , नुवान तुषारा, कोनोर ईस्टरहुइजेन, डेलानो पी, रासी वान डेर डुसेन, थॉमस काबेर, क्रिस बेंजामिन।

4. प्रिटोरिया कैपिटल्स: एनरिच नॉर्किया, जिम्मी नीशाम, विल जैक्स, रहमानुल्लाह गुरबाज, विल स्मीड, मिगेल प्रिटोरियस, रिली रोसोयू, ईथान बॉश, वेन परनेल , सेनुरान मुथुसामी, काइल वेरेने , डेरिन डुपाविलोन, स्टीव स्टोक, टियान वान वुरेन।

5. पार्ल रॉयल्स: डेविड मिलर, मुजीबुर रहमान, सैम हैन, जो रूट, दिनेश कार्तिक, क्वेना माफाका, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, ब्योर्न फोर्टुन, लुइंग एंगिडि, मिचेल वान बूरेन, कीथ डजोन, एनकाबा पीटर, एंडिले फेलिकुवायो, कोडी युसूफ, जॉन टर्नर, डी गालियेम, जैकब बेथेल।

6. सनराइजर्स ईस्टर्न केप: एडेन माक्ररम, जाक क्राउली, रोल्ड वान डेर मर्वे, लियाम डॉसन, ओटनील बार्टमैन, मार्को जेनसन, बेयेर्स स्वानपोएल, कालेब सेलेका, ट्रिस्टन स्टब्स, जोर्डन हर्मान, पैट्रिक क्रगर, क्रेग ओवर्टन, टॉम एबेल, सिमोन हार्मर, एंडिले सिमेलेन, डेविड बेडिंघम।

इसके अलावा हर टीम को तीसरे सत्र के लिये नया खिलाड़ी चुनना होगा जबकि तीन टीमों को 30 दिसंबर से पहले वाइल्ड कार्ड की घोषणा करनी है। कार्तिक के अलावा बेन स्टोक्स, केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेंट बोल्ट, जॉनी बेयरस्टो, डेवोन कोंवे, जाक क्राउली, राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे भी इसमें भाग लेंगे।

स्मिथ ने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘स्थानीय सितारों एडेन माक्ररम, कैगिसो रबाडा और हेनरिच क्लासेन के साथ अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों के आने से यह बेहतरीन सत्र होने वाला है । हमें टीमों द्वारा बरकरार रखे गए सभी घरेलू क्रिकेटरों पर गर्व है।’