SA20 2024 Auction: धोनी की टीम से जुड़े पूरन, सभी छह टीमों ने खिलाड़ियों का किया खुलासा, जानें कौन किस टीम में कप्तान, देखें लिस्ट

Highlights खिलाड़ियों की नीलामी हुई है। टीमों ने खिलाड़ियों की घोषणा की है। पहली एसए20 लीग 10 जनवरी को शुरू हुआ था।

SA20 2024 Auction Nicholas Pooran joins Durban's Super Giants, all six teams revealed: एसए20 (दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग) 2024 धूम-धमाका करने के लिए तैयार है। एसए20 में सभी छह फ्रेंचाइजी के मालिक के पास आईपीएल की टीम भी है। खिलाड़ियों की नीलामी हुई है और टीमों ने खिलाड़ियों की घोषणा की है।

डरबन के सुपर जाइंट्स ने SA20 2024 खिलाड़ी की नीलामी में निकोलस पूरन को साथ जोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए ऑलराउंडर मैथ्यू बोस्ट और दयान गैलीम ने सभी छह टीमों के रूप में नीलामी में सबसे बड़ी डील हासिल की। टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण 2024 में हो सकता है। पहली एसए20 लीग 10 जनवरी को शुरू हुआ था। लीग की सभी टीम को आईपीएल फ्रेंचाइजी ने खरीदा है।

वेस्टइंडीज के बिग-हिटर को सुपर जाइंट्स ने वाइल्ड-कार्ड पिक के रूप में चुना। पूरन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 20 वर्षीय दक्षिण अफ़्रीकी ऑलराउंडर मैथ्यू बोस्ट को साइन करने के लिए रिकॉर्ड 1.6 मिलियन रुपये खर्च किए।

खिलाड़ी को न्यूनतम 1,75,000 रेंड (8.23 लाख रुपये) की आधार राशि पर टीम से जोड़ा जा सकता है। इससे टीम में खिलाड़ी की संख्या 17 से 18 हो जायेगी। प्रत्येक टीम को अधिकतम आठ विदेशी खिलाड़ी रखने की अनुमति होगी। मैच के दौरान किसी भी समय अधिकतम चार विदेश खिलाड़ी अंतिम एकादश में शामिल रहेंगे। किंग्स ने दयान गैलीम को 1.6 मिलियन रुपये में अनुबंधित किया।

1- डरबन सुपर जाइंटसः केशव महाराज (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, काइल मेयर्स, नवीन-उल-हक, रीस टॉपले, हेनरिक क्लासेन, ड्वेन प्रिटोरियस, कीमो पॉल, भानुका राजपक्षे, दिलशान मदुशंका, काइल एबॉट, जूनियर डाला, जे जे स्मट्स। प्रेनेलन सुब्रायेन, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, वियान मुल्डर, निकोलस पूरन, जेसन स्मिथ, ब्राइस पार्सन्स।

2- जोबर्ग सुपर किंग्स: फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), गेराल्ड कोएट्जी, मोइन अली, डेविड विसे, जहीर खान, सैम कुक, ल्यूस डु प्लॉय, रीजा हेंड्रिक्स, लिजाद विलियम्स, नांद्रे बर्गर, डोनोवन फरेरा, आरोन फांगिसो, बोंगुमुसा मखान्या, काइल सिमंड्स , वेन मैडसेन, दयान गैलीम, रोमारियो शेफर्ड, इमरान ताहिर, रोनन हरमन।

3- एमआई केप टाउन: राशिद खान (कप्तान), कैगिसो रबाडा, रासी वान डेर डुसेन, लियाम लिविंगस्टोन, सैम कुरेन, जोफ्रा आर्चर, ओली स्टोन, जॉर्ज लिंडे, ब्यूरन हेंड्रिक्स, डुआन जेन्सन, डेवाल्ड ब्रेविस, रयान रिकलेटन, ग्रांट रूलोफसेन, डेलानो पोटगीटर, टॉम बैंटन, क्रिस्टोफर बेंजामिन, नीलन वैन हर्डन, थॉमस काबर, कॉनर एस्टरहुइज़न

4- सनराइजर्स ईस्टर्न केप: एडेन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, मार्को जेन्सन, ट्रिस्टन स्टब्स, सिसंडा मगाला, एडम रॉसिंगटन, ब्रायडन कार्से, सारेल एर्वी, अयाबुलेला गकामाने, टॉम एबेल, जॉर्डन हरमन, लियाम डॉसन, साइमन हार्मर, डेविड मालन, क्रेग ओवरटन, टेम्बा बावुमा, कालेब सेलेका, बेयर्स स्वानपोएल, एंडिले सिमलेन।

5- प्रिटोरिया कैपिटल्स: विल जैक्स, शेन डैड्सवेल, रिले रोसौव, कॉलिन इनग्राम, थ्यूनिस डी ब्रुइन, जेम्स नीशम, सेनुरन मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, आदिल राशिद, एनरिक नॉर्टजे, ईथन बॉश, वेन पार्नेल, मिगेल प्रिटोरियस, पॉल स्टर्लिंग, काइल वेरिन, मैथ्यू बोस्ट, डेरिन डुपाविलॉन, स्टीव स्टोक।

6- पार्ल रॉयल्स: डेविड मिलर (कप्तान), इवान जोन्स, जेसन रॉय, विहान लुब्बे, एंडिले फेहलुकवायो, फेरिस्को एडम्स, मिशेल वान ब्यूरेन, डेन विलास, जोस बटलर, ब्योर्न फोर्टुइन, कोडी यूसुफ, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, ओबेद मैककॉय, तबरेज शम्सी, फैबियन एलन, जॉन टर्नर, लोर्कन टकर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस।

Kieron Pollard will don MI Cape Town colours for the first three matches of the SA20 2024 season in the absence of Rashid Khan. #OneFamily@mipaltan@MICapeTownpic.twitter.com/tiHR1DfDr4 — MI Fans Army™ (@MIFansArmy) September 27, 2023

