SA20 1st Semi-Final: 41 गेंद में 56 रन की पारी, 5 चौके और 3 छक्के के साथ एक विकेट झटके, प्रिटोरिया कैपिटल्स फाइनल में, 29 रन से हारकर पार्ल रॉयल्स का सपना टूटा

Highlights पहले सेमीफाइनल में पार्ल रॉयल्स को 29 रन से हराया। रेली रोसौव ने सेमीफाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। 41 गेंद में 56 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।

SA20 1st Semi-Final: प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम SA20 2023 फाइनल में पहुंच गई है। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले सेमीफाइनल में पार्ल रॉयल्स को 29 रन से हराया। टॉस जीतने के बाद पार्ल रॉयल्स ने कैपिटल्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। फिलिप साल्ट ने 22 रन की पारी खेली।

🎉The Pretoria Capitals marched their way to the inaugural #Betway#SA20 final with a nail-biting win over Paarl Royals at the Bullring.

Read the full match report here: https://t.co/PeC2jJAN7W@betway_indiapic.twitter.com/cOrfsb2nwx — Betway SA20 (@SA20_League) February 8, 2023

रेली रोसौव ने सेमीफाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। 41 गेंद में 56 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। साथ में एक विकेट भी झटके। रेली रोसौव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन बना सकी।

The golden arm of Rilee Rossouw has picked up the big wicket of Eoin Morgan. #PR 83/5 after 11.2 overs - target 154#Betway#SA20#PCvPR@Betway_Indiapic.twitter.com/jNLlifJ0x7 — Betway SA20 (@SA20_League) February 8, 2023

A half-century and a crucial wicket from his solitary over! That's why Rilee Rossouw is your Player of the Match 🏅#Betway#SA20@Betway_Indiapic.twitter.com/bz0UX8jCMu — Betway SA20 (@SA20_League) February 8, 2023

The Pretoria Capitals march on and are the first team to reach the inaugural #Betway#SA20 final‼️



Hard luck Paarl Royals! @Betway_Indiapic.twitter.com/pb8C2x2NE6 — Betway SA20 (@SA20_League) February 8, 2023

रन चेज में पार्ल रॉयल्स जल्द ही जेसन रॉय आउट हो गए। जोस बटलर केवल 13 रन बना सके। कैपिटल्स के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और रॉयल्स को 124 पर ऑल आउट करके फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। फाइनल मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा।