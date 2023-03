SA vs WI, 2nd T20I: दूसरे मैच में रनों की बरसात, 38.5 ओवर, 517 रन, रिकॉर्ड तोड़ बाउंड्री, 46 चौके और 35 छक्के, इस टीम ने मारी बाजी

Highlights मैच में कुल 38.5 ओवर की गेंदबाजी हुई और 517 रन बने। रिकॉर्ड तोड़ बाउंड्री देखने को मिली। 46 चौके और 35 छक्के लगे।

SA vs WI, 2nd T20I: दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच रिकॉर्ड तोड़ने वाला टी20ई खेला गया। हालांकि रनों की बरसात देखने को मिली। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से बाजी मार ली। तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 7 गेंद पहले बाजी मारी।

इस मैच में कुल 38.5 ओवर की गेंदबाजी हुई और 517 रन बने। रिकॉर्ड तोड़ बाउंड्री देखने को मिली। 46 चौके और 35 छक्के लगे। जॉनसन चार्ल्स और क्विंटन डी कॉक ने शतक लगाए और काइल मेयर और रीजा हेंड्रिक्स ने अर्धशतक मारे। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 258 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका ने 7 गेंद पहले बाजी मार ली। 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 259 रन बनाए। डी कॉक और हेंड्रिक्स ने शानदार शुरुआत की। पावरप्ले में 102 रन बनाए, जो कि टी20ई क्रिकेट में अब तक का सर्वोच्च पावरप्ले स्कोर है। डी कॉक ने केवल 43 गेंदों में शतक बनाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए केवल 65 गेंदों में 152 रन जोड़े।

टी20ई में पहली बार 500 से अधिक का कुल योगः प्रतियोगिता के दौरान कुल 517 रन बनाए गए। टी20ई में पहला अवसर, जब रनों का योग 500 रन के आंकड़े को पार कर गया।

एक टी20 में अब तक का सबसे सफल पीछाः दक्षिण अफ्रीका ने केवल 18.5 ओवरों में 259 रनों का पीछा किया, जो अब टी20 इतिहास में अब तक का सबसे सफल पीछा है। पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था, जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 244 रनों का पीछा किया था।

टी20 में सबसे ज्यादा बाउंड्रीः साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मैच में 81 बाउंड्री लगाई गईं। इनमें 46 चौके जबकि 35 छक्के थे। यह किसी टी20 मैच में अब तक की सबसे ज्यादा बाउंड्री है। एक T20I में सर्वाधिक छक्के - प्रतियोगिता के दौरान 35 छक्के लगाए गए, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में अब तक का सर्वाधिक है।

पावरप्ले में सर्वाधिक रन (एक पूर्ण सदस्य द्वारा)- दक्षिण अफ्रीका ने पावरप्ले में 102 रन बनाए, जो इस अवधि के दौरान टी20ई के इतिहास में किसी भी पूर्ण सदस्य राष्ट्र द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। वेस्ट इंडीज के लिए सबसे तेज़ T20I शतक - चार्ल्स ने अपना शतक बनाने के लिए सिर्फ 39 गेंदें लीं, जो वेस्टइंडीज के लिए अब तक का सबसे तेज शतक है। पिछला रिकॉर्ड क्रिस गेल (47 गेंदों) के नाम था।

दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज़ T20I अर्द्धशतकः डी कॉक ने अपने अर्धशतक की दौड़ में सिर्फ 15 गेंदें लीं, जो अब दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज है। पिछला रिकॉर्ड भी डी कॉक (17 डिलीवरी) के नाम था।