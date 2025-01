Saim Ayub SA vs PAK: 42 दिन क्रिकेट से दूर साइम अयूब, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टखने में चोट, चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलेंगे

Highlights Saim Ayub SA vs PAK: चिकित्सकों ने साइम को 06 सप्ताह के आराम की सलाह दी है। Saim Ayub SA vs PAK: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। Saim Ayub SA vs PAK: एमआरआई और अन्य परीक्षण किया गया।

Saim Ayub SA vs PAK: पाकिस्तान के सभी प्रारूपों के युवा सलामी बल्लेबाज साइम अयूब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दौरान टखने की चोट के कारण छह सप्ताह के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर हो गये। इस चोट के कारण वह अगले महीने शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। वह केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के दूसरे और अंतिम टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को कहा कि उनका एमआरआई और अन्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने साइम को छह सप्ताह के आराम की सलाह दी है।

Pakistan opening batter faces long injury lay-off after sustaining injury while fielding in second #SAvPAK Test.#WTC25 | #SAvPAKhttps://t.co/NLghhgmkCh — ICC (@ICC) January 4, 2025

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय साइम के टखने में चोट लग गई थी। पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उनके दाहिने टखने में फ्रैक्चर है जिसे ठीक होने में कम से कम छह सप्ताह लगेंगे।’’

इस चोट के कारण वह इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला और 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में नहीं खेल पायेंगे।

साइम की जगह टेस्ट टीम में सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक और वनडे में फखर जमां की वापसी हो सकती है। बायें हाथ के इस 22 साल के खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। इन दौरों पर उन्होंने तीन शतक शतक जडे।