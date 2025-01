SA vs PAK, 2nd Test: रियान रिकेलटन की 259 रनों की ऐतिहासिक पारी, 9 साल बाद बने ऐसा करने वाले पहले अफ्रीकी प्लेयर

SA vs PAK, 2nd Test: रियान रिकेल्टन शनिवार को केपटाउन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान नौ वर्षों में टेस्ट दोहरा शतक बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बन गए। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 266 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की और 2016 में हाशिम अमला के बाद इस प्रारूप में दोहरा शतक बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बन गए। उन्होंने एडेन मार्कराम के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की और कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ चौथे विकेट के लिए 235 रनों की विशाल साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका को बढ़त दिलाई। रिकेल्टन, जिन्होंने 2022 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया, ने दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ प्रारूप में अपना पहला शतक लगाया। उन्हें नवंबर में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी के दौरान मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा था।

गैरी कर्स्टन (साउथ अफ्रीका) - 275 रन बनाम इंग्लैंड (डरबन साल 1999)

ग्रेमी पोलाक (साउथ अफ्रीका) - 274 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया (डरबन, साल 1970)

स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड) - 262 रन बनाम साउथ अफ्रीका (केपटाउन, साल 2006)

रेयान रिकेलटन (साउथ अफ्रीका) - 259 रन बनाम पाकिस्तान (केपटाउन, साल 2025)

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) - 258 रन बनाम साउथ अफ्रीका (केपटाउन, साल 2016)

⚪️🟢 The Proteas post a mammoth 615-10 in their first innings and it stretched 141.3 overs.



Here's a summary of our batting:

- Ryan Rickelton 2️⃣5️⃣9️⃣

- Temba Bavuma 1️⃣0️⃣6️⃣

- Kyle Verreynne 1️⃣0️⃣0️⃣

- Marco Jansen 6️⃣2️⃣#WozaNawe#BePartOfIt#SAvPAKpic.twitter.com/4VumA6XqEi