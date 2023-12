SA vs IND Score First Test: मैदान गीला होने के कारण टॉस में विलंब, जानें मौसम अपडेट, 31 साल से इंतजार

Highlights पहले दिन बारिश की 90 प्रतिशत संभावना है। फ्रीडम सीरीज के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। टॉस के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद मैदान का निरीक्षण किया जाएगा।

SA vs IND Score First Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट में मंगलवार को मैदान गीला होने के कारण टॉस में विलंब हुआ। टॉस के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद मैदान का निरीक्षण किया जाएगा क्योंकि शुरुआती टेस्ट के पहले दो दिन बारिश की संभावना है। पहले दिन बारिश की 90 प्रतिशत संभावना है।

दक्षिण अफ़्रीका का 1992 में दौरा शुरू करने के बाद से भारत की नजरें दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने पर टिकी हैं। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने घोषणा की है कि वह गांधी-मंडेला ट्रॉफी के लिए इस फ्रीडम सीरीज के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा अपना टेस्ट डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।

