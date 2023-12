SA vs IND, 2nd T20I: शून्य पर आउट होकर शर्मनाक रिकॉर्ड बुक में जायसवाल और गिल, भारतीय इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ, देखें आंकड़े

Highlights अंतिम और निर्णायक मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे है। भारतीय ओपनर एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए।

SA vs IND, 2nd T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जारी है। पहला मैच बारिश के कारण रद्द किया गया था। दूसरे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे है। अंतिम और निर्णायक मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा।

South Africa register an incredible win to take a 1-0 lead against India 👏#SAvIND | 📝: https://t.co/CcaOb6Ju3Vpic.twitter.com/SHRbVpZw2C — ICC (@ICC) December 12, 2023

इस बीच भारतीय ओपनर एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। शुभमन गिल और यशस्वी यायसवाल 0 पर आउट हुए। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत की शुरुआत खराब रही। दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गये।

भारतीय सलामी बल्लेबाज टी20ई में शून्य पर आउटः

2016 (रोहित और रहाणे) बनाम पाकिस्तान

2023 (जायसवाल और गिल) बनाम दक्षिण अफ्रीका।

T20I में भारत के लिए सर्वाधिक रन:

4008 - विराट कोहली (107 पारी)

3853 - रोहित शर्मा (140)

2256 - केएल राहुल (68)

2000* - सूर्यकुमार यादव (56)।

T20I में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम पारियांः

52- बाबर आजम

52-मोहम्मद रिजवान

56-विराट कोहली

56 - सूर्यकुमार यादव*

58- केएल राहुल।

टी20I में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर

4 - जॉनी बेयरस्टो (13 पारी)

4 - मोहम्मद रिज़वान (11 पारी)

4 - डेविड वार्नर (15 पारी)

4 - सूर्यकुमार यादव (5 पारी)*।

सूर्यकुमार यादव ने बेखौफ बल्लेबाजी की। टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2000 रन पूरे किये। सूर्यकुमार ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में महज 1164 गेंदों में 2000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच के रिकॉर्ड (1283 गेंद) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इस सूची में ग्लेन मैक्सवेल (1304), मिलर (1398) और लोकेश राहुल (1415) क्रमश तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर है।

Innings Break!



Revised target for South Africa to chase in 15 overs is 152 runs.



Play to resume at 11.10 PM ISThttps://t.co/0sPVek9NdO#SAvINDpic.twitter.com/9KrzFNbWoU — BCCI (@BCCI) December 12, 2023

बड़े स्कोर वाले मैच में तबरेज शम्सी की किफायती गेंदबाजी (चार ओवर में 18 रन पर एक विकेट) के बाद सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत को पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनायी।

Play will resume with South Africa starting their chase 🏏



The match has been reduced to 15 overs.#SAvIND | 📝: https://t.co/CcaOb6Ju3Vpic.twitter.com/BO7au9kpfc — ICC (@ICC) December 12, 2023

सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद मंगलवार को दूसरे मैच में भी बारिश ने खलल डाला। भारतीय पारी के आखिरी ओवर में बारिश के कारण खेल में रुकावट आयी। उस समय टीम का स्कोर 19.3 ओवर में सात विकेट पर 180 रन था। दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति जीत के लिए 15 ओवर में 152 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन उसने सात गेंद शेष रहते पांच विकेट गंवा कर मैच जीत लिया।