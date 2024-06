SA vs AFG T20 World Cup 2024 semifinal: सेमीफाइनल बाधा पार!, अफगानिस्तान को 71 गेंद में किया आउट, 8.5 ओवर में जीत लिया ऐतिहासिक जंग

Highlights SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal:

SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: सेमीफाइनल का झंझट आखिरकार टूट गया! दक्षिण अफ़्रीका आईसीसी फाइनल में पहुँच गया है। पहले अफगानिस्तान को 11.5 ओवर में 56 रन पर ढेर किया और फिर 8.5 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर बाजी मार ली। इस तरह से देखा जाए तो 53 गेंद में ऐतिहासिक जंग जीता। T20I में शेष गेंदों के मामले में 67 गेंदें दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी जीत का अंतर है। 2007 में जोबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ 51 गेंदों से मैच जीता था। यह T20I में शेष गेंदों के मामले में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार का अंतर भी है।

🟡🟢 FINALS BOUND | #SAvAFG



The dream continues, South Africa! ✨🇿🇦🚀



📖 For the first time in history, the Proteas are through to the ICC T20 World Cup Finals. See you in Barbados! 🏟️#WozaNawe#BePartOfIt#OutOfThisWorld#T20WorldCuppic.twitter.com/2WWBXYTN1j — Proteas Men (@ProteasMenCSA) June 27, 2024

टी20 विश्व कप संस्करण में दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक विकेटः

13 - एनरिक नॉर्टजे (2024)*

12 - इमरान ताहिर (2014)

12 - केजी रबाडा (2024)*

11 - सी लैंगवेल्ट (2010)

11 - एनरिक नॉर्टजे (2022)

11 - तबरेज़ शम्सी (2024)*

A dominant display with the ball puts South Africa through to the Men's #T20WorldCup Final for the very first time 👌



📝 #SAvAFG: https://t.co/iy7sMxLlqYpic.twitter.com/Ep8VzuVMiE — ICC (@ICC) June 27, 2024

T20I में दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी जीत का सिलसिलाः

8* - 2024

7 - 2009

7- 2021

T20 विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जीत (Wkts द्वारा)-

10 विकेट बनाम ZIM, हंबनटोटा, 2012

9 विकेट बनाम एएफजी, तरौबा, 2024

South Africa are through to their first Men's #T20WorldCup Final 🙌 pic.twitter.com/KwPr74MUJc — ICC (@ICC) June 27, 2024

मार्कराम और हेंड्रिक्स ने अपना हिटिंग जोन ढूंढा। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने कुछ बेहतरीन पंच स्ट्रोक खेले, जबकि हेंड्रिक्स ने एक छक्का और एक चौका लगाकर खेल समाप्त किया। 9 ओवर के अंदर लक्ष्य हासिल कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक अभियान के बाद अफगानिस्तान के लिए भूलने वाला दिन।