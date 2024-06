SA vs AFG T20 World Cup 2024 semifinal: 2021 में इंग्लैंड 55 पर आउट, 2024 में अफगानिस्तान 56 पर बोल्ड, यहां देखें न्यूनतम टॉप-4 स्कोर

Highlights SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2021 में 55 पर ढेर हो गई थी। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: अफगान की ओर एक खिलाड़ी दोहरे अंक पर पहुंचा। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: अफगानिस्तान की टीम 56 पर ऑलआउट हो गई।

SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। अफगान टीम एक रिकॉर्ड से बच गई। इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2021 में 55 पर ढेर हो गई थी। अफगानिस्तान की टीम 56 पर ऑलआउट हो गई। टीम 11.5 ओवर में 56 पर बना सकी। अफगान की ओर एक खिलाड़ी दोहरे अंक पर पहुंचा। मार्को यानसेन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट निकाले। कागिसो रबाडा और नोर्किया ने 2-2 विकेट लिए।

🇦🇫Afghanistan post 56/10 in their innings

टी20 विश्व कप में किसी पूर्ण-सदस्यीय टीम द्वारा सबसे कम स्कोरः

55 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, दुबई, 2021

56 - एएफजी बनाम एसए, तरौबा, 2024*

60 - न्यूजीलैंड बनाम एसएल, चैटोग्राम, 2014

70 - BAN बनाम NZ, कोलकाता, 2016

T20I में अफगानिस्तान का सबसे कम स्कोरः

56 बनाम दक्षिण अफ्रीका, तरौबा, 2024*

72 बनाम BAN, मीरपुर, 2014

80 बनाम एसए, ब्रिजटाउन, 2010

80 बनाम इंग्लैंड, कोलंबो, 2012

🇿🇦South Africa are 5/1 after 1.5 overs

टी20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक विकेटः

17* - फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी (एएफजी, 2024)

16 - वानिंदु हसरंगा (एसएल, 2021)

15 - अजंता मेंडिस (एसएल, 2012)

15 - वानिंदु हसरंगा (एसएल, 2022)

15 - अर्शदीप सिंह (IND, 2024)।

T20I में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सबसे कम स्कोरः

56 - एएफजी, तरौबा, 2024*

77 - एसएल, न्यूयॉर्क, 2024

80 - एएफजी, ब्रिजटाउन, 2010

81 - एससीओ, द ओवल, 2009।