SA vs AFG T20 World Cup 2024 semifinal: 11.5 ओवर, 10 विकेट और 56 रन पर ढेर अफगानिस्तान, खिताब एक कदम दूर दक्षिण अफ्रीका!

Highlights SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: पॉवरप्ले में 5 विकेट निकले और विश्व कप में रिकॉर्ड बनाया। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: मार्को यानसेन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट निकाले। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: कागिसो रबाडा और नोर्किया ने 2-2 विकेट लिए।

SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम 11.5 ओवर में 56 पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका खिताब एक कदम दूर है। 57 रन बनाकर फाइनल में प्रवेश करेगी। फाइनल मुकाबला 29 जून को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को कूट कर तहलका मचाने वाली एशियाई टीम हर विभाग में फेल हो गई। पॉवरप्ले में 5 विकेट निकले और विश्व कप में रिकॉर्ड बनाया। मार्को यानसेन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट निकाले। कागिसो रबाडा और नोर्किया ने 2-2 विकेट लिए।

T20I में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सबसे कम स्कोरः

56 - एएफजी, तरौबा, 2024*

77 - एसएल, न्यूयॉर्क, 2024

80 - एएफजी, ब्रिजटाउन, 2010

81 - एससीओ, द ओवल, 2009

Shamsi gets our 7th! ☝️



Janat is caught in front lbw.



🇦🇫Afghanistan are 50/7 after 9.3 overshttps://twitter.com/hashtag/WozaNawe?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WozaNawehttps://twitter.com/hashtag/BePartOfIt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BePartOfIthttps://twitter.com/hashtag/OutOfThisWorld?src=hash&ref_src=twsrc%5…">#OutOfThisWorldhttps://twitter.com/hashtag/T20WorldCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#T20WorldCup — Proteas Men (@ProteasMenCSA) https://twitter.com/ProteasMenCSA/status/1806134990075240604?ref_src=tw…">June 27, 2024

T20I में अफगानिस्तान का सबसे कम स्कोरः

56 बनाम दक्षिण अफ्रीका, तरौबा, 2024*

72 बनाम BAN, मीरपुर, 2014

80 बनाम एसए, ब्रिजटाउन, 2010

80 बनाम इंग्लैंड, कोलंबो 2012

उपरोक्त चारों एक WC मैच में आए हैं। 56 रन पर आउट होना टी20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच में किसी टीम का सबसे कम स्कोर है।

टी20 विश्व कप में किसी पूर्ण-सदस्यीय टीम द्वारा सबसे कम स्कोरः

55 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, दुबई, 2021

56 - एएफजी बनाम एसए, तरौबा, 2024*

60 - न्यूजीलैंड बनाम एसएल, चैटोग्राम, 2014

70 - BAN बनाम NZ, कोलकाता, 2016

A fast bowling rampage in Trinidad 🔥



South Africa claim six wickets in the first seven overs against Afghanistan in the first https://twitter.com/hashtag/T20WorldCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#T20WorldCup 2024 semi-final 👀https://t.co/eRN3mN57gU">https://t.co/eRN3mN57gU — ICC (@ICC) https://twitter.com/ICC/status/1806133271035576782?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2024

विश्व कप पॉवरप्ले स्कोरः सबसे ज्यादा विकेट गिरे-

5 - पीएनजी बनाम एएफजी, तरौबा

5 - यूजीए बनाम डब्ल्यूआई, प्रोविडेंस

5 - यूजीए बनाम एएफजी, प्रोविडेंस

5 - आईआरई बनाम पाक, लॉडरहिल

5 - एएफजी बनाम एसए, तरौबा