SA 20 2024: उद्घाटन मैच में भिड़ेंगे सनराइजर्स और सुपर किंग्स, 6 स्थल और 34 मैच, 10 जनवरी से शुरू और 10 फरवरी को फाइनल, जानिए शेयडूल

SA 20 2024: गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप SA20 के 2024 सीज़न के शुरुआती मैच में जॉबर्ग सुपर किंग्स की मेजबानी करेगा। दूसरा सीज़न 10 जनवरी को गकेबरहा में शुरू होगा और एक महीने बाद 10 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि टूर्नामेंट के अंतिम सप्ताह कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से टकराव हो सकता है।

दक्षिण अफ्रीका के छह स्थानों पर कुल 34 खेल खेले जाएंगे। शुरुआती सीज़न से हटकर सेमीफ़ाइनल को हटा दिया गया है और इसके बजाय SA20 में आईपीएल-शैली के प्लेऑफ़ की शुरुआत होगी, जिसमें लीग के बाद के चरण में दो क्वालीफायर और एक एलिमिनेटर होंगे।

Get ready for an action-packed season of #Betway#SA20 cricket like never before. With 4 knockout games and an intense eliminator match in the mix, the competition is going to be fierce! 🏆 Let the countdown begin!

