Highlights RCB W vs UPW W LIVE: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स लाइव मैच स्कोरकार्ड और कमेंट्री, देखें आज के मैच पल-पल अपडेट

RCB W vs UPW W LIVE Match 5: आज 12 जनवरी को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच WPL 2026 का पांचवा मैच खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान हैं स्मृति मंधाना, वहीं यूपी वॉरियर्स की कप्तानी करेंगी मेग लैनिंग, टॉस शाम 7 बजे होगा और 7.30 बजे से मैच शुरू होगा। लाइव मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग-11 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, डी हेमलता, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नदीन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल, प्रेमा रावत, लेंसी स्मिथ, लौरेन बेल। यूपी वॉरियर्स: मेग लैनिंग (कप्तान), डिआंड्रा डॉटिन, फीबी लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, सोफी एक्लेस्टोन, आशा सोभना, शिखा पांडे, क्रांति गौड़।

LIVE

