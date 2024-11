VIDEO: हेनरी ने किया कोहली का शिकार, चीते जैसी रफ्तार से किया डायरेक्ट हिट

Watch Virat Kohli Runs: भारत ने शुक्रवार को यहां तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड को 235 रन पर आउट करने के बाद खराब शुरूआत की और स्टंप तक पहली पारी में 86 रन तक चार विकेट गंवा दिये। दिन का खेल समाप्त होने तक शुभमन गिल 31 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे पहले बायें हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 65 रन देकर पांच विकेट लिये जबकि आफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने 81 रन देकर चार विकेट चटकाये जिससे न्यूजीलैंड टीम 65.4 ओवर में आउट हो गई।

आज भारत ने खराब शुरुआत की और जल्दी-जल्दी अपने चार विकेट गवा दिए, आज विराट बेहद निराश नजर आये जब वो हेनरी का शिकार बने। विराट कोहली सिंगल रन के लिए फुल डाइव लगाया और दौड़ पड़े, लेकिन हेनरी ने बहुत तेजी से गेंद लपकी और डायरेक्ट हिट विकेट पर दे मारी, इसके बाद रीप्ले में देखा गया तो विराट कोहली आउट थे और वो पवेलियन की और निराश होकर चल दिए।

