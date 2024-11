Rohit Sharma-Virat Kohli IND vs NZ Test: बल्ले को क्या हुआ?, 5 पारी में कप्तान ने बनाए 80 तो किंग कोहली बनाए 92 रन!, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या होगा...

Highlights Rohit Sharma-Virat Kohli IND vs NZ Test: रोहित ने 5 पारी में एक अर्धशतक के साथ मात्र 80 रन बना सके। Rohit Sharma-Virat Kohli IND vs NZ Test: 5 पारी आंकड़े हैं 2, 52, 0, 8 और 18 रन। Rohit Sharma-Virat Kohli IND vs NZ Test: विराट कोहली ने 5 पारी में एक फिफ्टी के साथ मात्र 92 रन बना सके।

Rohit Sharma-Virat Kohli IND vs NZ Test: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टीम का बुरा हाल है। तीन मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड से टीम इंडिया हार चुकी है। बेंगलुरु और पुणे में कीवी टीम ने भारत को मात देकर कारनामा कर दिया। न्यूजीलैंड तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। यह पिछले 12 वर्षों में पहला अवसर है, जबकि भारत ने अपनी धरती पर सीरीज गंवाई। इस हार की बड़ी वजह है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली का फेल होना।

रोहित ने 5 पारी में एक अर्धशतक के साथ मात्र 80 रन बना सके। 5 पारी आंकड़े हैं 2, 52, 0, 8 और 18 रन। वहीं किंग कोहली भी कप्तान के पीछे-पीछे चल रहे हैं। कोहली ने 5 पारी में एक फिफ्टी के साथ मात्र 92 रन बना सके। कोहली आंकड़े 0, 70, 1, 17 और 4 रन हैं। इन दोनों खिलाड़ी पर आखिर कब तक भरोसा हो। रोहित लगातार टीम की झमता पर भरोसा कहने के लिए बोलते हैं। आखिर कब तक।

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद अपने बल्लेबाजों को दोष देना उचित नहीं समझा लेकिन उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि किसी मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ उन्हें अपनी रणनीति पर भरोसा करना होगा। मुझे किसी की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। मैं इसका किसी तरह से पोस्टमार्टम नहीं करूंगा लेकिन बल्लेबाजों को अपनी रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा।

हार से भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को भी झटका लगा है और रोहित इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा,‘‘मैं इसलिए आहत हूं क्योंकि हमें हार का सामना करना पड़ा। मैं अभी इस बारे में नहीं सोच सकता कि आगे क्या होने वाला है और क्या इससे (विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की) हमारी संभावना प्रभावित हो सकती है।

हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और हम श्रृंखला हार गए जो आहत करने वाला है। हमें एक इकाई के रूप में कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है।’’ भारत ने शुक्रवार को यहां तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड को 235 रन पर आउट करने के बाद खराब शुरूआत की और स्टंप तक पहली पारी में 86 रन तक चार विकेट गंवा दिये।

दिन का खेल समाप्त होने तक शुभमन गिल 31 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे पहले बायें हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 65 रन देकर पांच विकेट लिये जबकि आफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने 81 रन देकर चार विकेट चटकाये जिससे न्यूजीलैंड टीम 65 . 4 ओवर में आउट हो गई ।