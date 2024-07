T20 World Cup: हवा में थी गेंद, उम्मीद छोड़ चुके थे रोहित शर्मा, तभी सूर्यकुमार ने कर दिया कमाल, भारतीय कप्तान का ये वीडियो वायरल

Highlights भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है यह वीडियो टी20 विश्वकप के फाइनल मैच का है जब डेविड मिलर का शॉट हवा में था सूर्या ने कमाल का कैच लेकर मैच का रुख बदल दिया

ICC T20 World Cup final: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो टी20 विश्वकप के फाइनल मैच का है जब डेविड मिलर का शॉट हवा में था और नीचे सूर्यकुमार यादव कैच के लिए भागे। रोहित शर्मा एक समय उम्मीद छोड़ चुके थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित झुक कर दोनों हाथ अपने घुटनों रख लेते हैं। हालांकि सूर्या ने कमाल का कैच लेकर मैच का रुख बदल दिया था लेकिन रोहित का ये वीडियो अब सामने आया है जिसमें भारतीय कप्तान निराश दिख रहे हैं।

