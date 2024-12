Rohit Sharma To Announce Retirement: बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बाद संन्यास लेंगे रोहित शर्मा, ब्रिस्बेन में 10 रन पर आउट, डगआउट के सामने दस्ताने छोड़े, देखें वीडियो

Highlights Rohit Sharma To Announce Retirement: अनुभवी खिलाड़ी प्रारूप से सेवानिवृत्ति की घोषणा करने के लिए तैयार है। Rohit Sharma To Announce Retirement: कप्तान रोहित शर्मा (10) एक बार फिर नाकाम रहे। Rohit Sharma To Announce Retirement: क्रिकेट के महानायक के लिए यह टेस्ट काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

Rohit Sharma To Announce Retirement: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बाद संन्यास लेंगे। शर्मा ने ब्रिस्बेन के गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन 10 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के डगआउट के सामने अपने दस्ताने उतार फेंके। रोहित के खराब फॉर्म को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और आधुनिक क्रिकेट के महानायक के लिए यह टेस्ट काफी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रशंसकों ने अनुमान लगाया है कि अनुभवी खिलाड़ी प्रारूप से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने के लिए तैयार है। कप्तान रोहित शर्मा (10) एक बार फिर नाकाम रहे। उन्होंने आफ स्टम्प पर पड़ती कमिंस की गेंद पर बल्ला अड़ाया और विकेट के पीछे एलेक्स कारी ने उन्हें चपलता से चलता कर दिया।

The worrying part was Rohit Sharma never looked like surviving the spell from Pat Cummins. Worked over & knocked out, his gloves now left lying in front of the dugout #AusvIndpic.twitter.com/u1WKIjdMKd— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) December 17, 2024

37 वर्षीय सलामी बल्लेबाज चौथे दिन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। पैट कमिंस ने स्टंप के पीछे मेहमान कप्तान को आउट करते हुए अपना दूसरा विकेट लिया। रोहित का आउट होना विराट कोहली के समान था, क्योंकि अनुभवी जोड़ी ने ऑफ-स्टंप के बाहर की गेंद को कीपर के पास पहुंचाने के लिए खिलवाड़ किया था। यह दूसरी बार था जब कमिंस ने आउट।

Rohit Sharma left his gloves in front of the dugout. Signs of retirement? pic.twitter.com/7aeC9qbvhT— Div🦁 (@div_yumm) December 17, 2024

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पिंडली में चोट के कारण मैदान से चले गए जिससे मेजबान टीम को एक गेंदबाज की कमी खली। हेजलवुड की चोट का स्कैन कराया जायेगा। रविंद्र जडेजा ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए अर्धशतक लगाया। जडेजा (123 गेंद में 77 रन) ने सातवें विकेट के लिये नीतिश कुमार रेड्डी (61 गेंद में 16 रन) के साथ 53 रन जोड़े।

Rohit Sharma left his gloves in front of the dugout. Signs of retirement? pic.twitter.com/7aeC9qbvhT — Div🦁 (@div_yumm) December 17, 2024

Rohit Sharma left his gloves in front of the dugout. Signs of retirement? pic.twitter.com/7aeC9qbvhT— Div🦁 (@div_yumm) December 17, 2024

इससे पहले केएल राहुल शतक से वंचित रह गए और 84 के स्कोर पर नाथन लियोन की गेंद पर पहली स्लिप में स्टीव स्मिथ को कैच दे बैठे। आर अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर पर जडेजा को तरजीह दिये जाने पर कइयों ने सवाल उठाये थे लेकिन इस हरफनमौला ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। आस्ट्रेलिया में जडेजा का औसत अब 54 है।

Rohit Sharma left his gloves in front of the dugout. Signs of retirement? pic.twitter.com/7aeC9qbvhT — Div🦁 (@div_yumm) December 17, 2024

पिछली चार पारियों में यहां उन्होंने नाबाद 65, नाबाद 28, 57 और 81 रन बनाये हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 22वां अर्धशतक 89 गेंद में पूरा किया। नीतिश ने उनका बखूबी साथ देते हुए विकेट बचाकर रक्षात्मक खेल दिखाया । वह बदकिस्मत रहे कि पैट कमिंस की उछाल लेती गेंद उनके स्टम्प पर जा लगी।

Rohit Sharma left his gloves in front of the dugout. Signs of retirement? pic.twitter.com/7aeC9qbvhT — Div🦁 (@div_yumm) December 17, 2024