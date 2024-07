Rohit Sharma Meet Eknath Shinde: मुंबई में यहां दिखी रोहित-सूर्या की जोड़ी, देखें वीडियो

Highlights टीम इंडिया के सुपरस्टार खिलाड़ियों से मिले सीएम एकनाथ शिंदे रोहित-सूर्या सहित अन्य खिलाड़ियों को किया सम्मानित 29 जून को टी-20 विश्व कप टीम इंडिया ने अपने नाम किया था

Rohit Sharma Meet Eknath Shinde: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए शुक्रवार को टी-20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रोहित शर्मा पहुंचे। सीएम ने उनका स्वागत किया। रोहित शर्मा के साथ, विस्फोटक बल्लेबाज सूर्याकुमार यादव और यशस्वी जायसवाल भी पहुंचे थे। सीएम ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सीएम के साथ मिलकर खिलाड़ियों ने अपने अनुभव को साझा किया। वहीं, एकनाथ शिंदे ने सभी खिलाड़ियों के उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

बताते चले कि टीम इंडिया ने टी-20 विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को सात रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया था। 29 जून को वेस्टइंडीज में भारत ने 17 साल बाद ट्रॉफी जीतने का सपना साकार किया। ज्ञात हो कि साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया था।

