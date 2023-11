World Cup 2023: सचिन और विराट क्लब में शामिल हुए रोहित, अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 अर्धशतक पूरे

Highlights सचिन. विराट क्लब में शामिल हुए रोहित शर्मा रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 अर्धशतक पूरे किए रोहित ने नीदरलैंड के खिलाफ 54 गेंदों पर 61 रन बनाए

World Cup 2023: टीम इंडिया के कप्तान और स्टार ओपनर रोहित शर्मा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और पूर्व कप्तान विराट कोहली क्लब में शामिल हो गए हैं। रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। रोहित ने विश्व कप 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी पूरी कर इस कीर्तिमान को अपने नाम किया है।

Make that half-century number 💯 in international cricket for Rohit Sharma 👏👏



He powers #TeamIndia to yet another superb start!#CWC23 | #MenInBlue | #INDvNEDpic.twitter.com/3tCVPUJ91K