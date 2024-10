VIDEO: 4,6,4 रोहित शर्मा के चौके-छक्के, न्यूजीलैंड गेंदबाजों की निकाली हवा, देखें वीडियो

Highlights Rohit Sharma Half Century: रोहित शर्मा के चौके-छक्के IND vs NZ Day-3 Highlights: न्यूजीलैंड गेंदबाजों की निकाली हवा

Rohit Sharma Half Century scored 52 runs in 63 balls: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है, पहले टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम 402 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने बढ़िया खेल दिखाया मगर यशस्वी जायसवाल 35 के स्कोर पर आगे बढ़कर शॉर्ट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार फिफ्टी लगाई और 52 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली और सरफराज खान क्रीज पर हैं और दोनों अर्धशतक के बेहद करीब हैं।

4️⃣, 6️⃣, 4️⃣... What a cracking way to bring up a fabulous 50, Captain! 💥 #RohitSharma #IDFCFirstBankTestTrophy #JioCinemaSports #INDvNZ pic.twitter.com/1KJEZVNGMv

Kuldeep finally gets the better of Rachin Ravindra! 👏



The visitors finish with a mammoth 356-run lead 😯#IDFCFirstBankTestTrophy#JioCinemaSports#INDvNZpic.twitter.com/ibbBwF3c9s