ICC Rankings: टेस्ट में रोहित शर्मा को बड़ा फायदा, करियर की बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे यशस्वी जायसवाल, टॉप 10 में कोहली भी, देखिए लिस्ट

Highlights ताजा जारी रैंकिंग में रोहित जहां छठे नंबर पर पहुंच गए हैं यशस्वी जायसवाल 8वें नंबर पर हैं बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर केन विलियमसन

ICC Test batting rankings: इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में दो शतक लगाने वाले रोहित शर्मा और सीरीज में दो दोहरे शतक के साथ 700 से ज्यादा रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है। ताजा जारी रैंकिंग में रोहित जहां छठे नंबर पर पहुंच गए हैं वहीं यशस्वी जायसवाल 8वें नंबर पर हैं। यह यशस्वी के करियर की बेस्ट रैंकिंग है। विराट कोहली नौवें नंबर पर हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ हुई 5 मैंचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे।

Rohit Sharma's century in Dharamsala takes him back into the top ten Test batters in the ICC Rankings, while Yashasvi Jaiswal reaches a career-high at No. 8 📈 pic.twitter.com/0AalkSF8NL