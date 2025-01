Rohit Sharma AUS vs IND, 5th Test: 67 मैच, 4302 रन, 12 शतक और 18 फिफ्टी?, 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू, सिडनी टेस्ट में बाहर रोहित शर्मा

Highlights Rohit Sharma AUS vs IND, 5th Test Live Score Day 1: टेस्ट में रोहित शर्मा का 212 उच्चतम स्कोर है। Rohit Sharma AUS vs IND, 5th Test Live Score Day 1: 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था। Rohit Sharma AUS vs IND, 5th Test Live Score Day 1: मेलबर्न के एमसीजी में आखिर मैच खेल चुके है।

Rohit Sharma AUS vs IND, 5th Test Live Score Day 1: सभी फैंस को ऐसी उम्मीद नहीं थी। टी20 चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा की ऐसी विदाई होगी? हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में 5 बार मुंबई इंडियंस को विजेता बना चुके हैं। कप्तान रोहित ने खुद को सिडनी टेस्ट से बाहर किया और ऐसी संभावना है कि 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने वाले शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के एमसीजी में आखिर मैच खेल चुके है। 67 मैच में 4302 रन बनाने वाले रोहित के नाम 12 शतक और 18 अर्धशतक हैं। 473 चौके और 88 छक्के मार चुके हैं। 212 उच्चतम स्कोर है।

रोहित ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 14 मैचों की 26 पारियों में 24 . 76 की औसत से 619 रन बनाये हैं। उन्होंने मेलबर्न में 67वां टेस्ट खेला और वह जल्दी ही इस प्रारूप को अलविदा कह सकते हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में मिली सफलता को वह टेस्ट क्रिकेट में अपने 11 वर्ष के करियर में दोहरा नहीं सके हैं। उन्होंने 2013 में मध्यक्रम के बल्लेबाज के तौर पर टेस्ट में पदार्पण किया।

लेकिन असली सफलता 2019 से सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए मिली। पिछले साल रोहित की कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप जीता लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म लगातार खराब होता गया। लंबे समय से उनके साथी खिलाड़ी रहे पूर्व कप्तान विराट कोहली की भी लगातार आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर आउट होने के लिये आलोचना हो रही है।

रोहित ने आखिरी टेस्ट से खुद को बाहर रखा, बुमराह ने कहा कि कप्तान ने नेतृत्व का परिचय दिया

खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट से शुक्रवार को खुद को बाहर रखा जिससे टेस्ट क्रिकेट में उनके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया । उपकप्तान जसप्रीत बुमराह आखिरी टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं जिन्होंने रोहित की गैर मौजूदगी में पहले टेस्ट में भी कप्तानी की थी ।

बुमराह ने टॉस के समय कहा ,‘‘ हमारे कप्तान ने नेतृत्व का परिचय देकर खुद को इस टेस्ट से आराम दिया है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ इससे साबित होता है कि टीम में कितनी एकता है ।’’ रोहित तीन टेस्ट की पांच पारियों में सिर्फ 31 रन बना सके हैं ।सीमित ओवरों के क्रिकेट के दिग्गज 37 वर्ष के रोहित इन पारियों में सहज नहीं लगे और अपने चिर परिचित शॉट भी नहीं खेल पाये ।

मैच से पहले वॉर्मअप में रोहित को विराट कोहली, ऋषभ पंत और सरफराज खान के साथ फुटबॉल खेलते देखा गया । वह टीम के वीडियो विश्लेषक हरि प्रसाद से भी बात कर रहे थे । वह टॉस से ठीक पहले आउटफील्ड से चले गए और टॉस के लिये बुमराह आये । टीवी कैमरे ने जब उनकी ओर रुख किया तो रोहित ड्रेसिंग रूम में सहायक कोच रियान टेन डोइशे के साथ बैठे थे।

जबकि मुख्य कोच गौतम गंभीर दोनों से दूर बैठे थे । भारत के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने रोहित के फैसले की सराहना की । उन्होंने एक्स पर लिखा ,‘‘ रोहित शर्मा ने वही किया जिसके लिये वह जाने जाते हैं । सही समय पर टीम के हित में सही फैसला । इस मसले को लेकर इतना रहस्य हालांकि समझ में नहीं आया । टॉस पर भी इस पर बात नहीं की गई ।’’ पांचवें टेस्ट से एक दिन पहले भारत के अभ्यास सत्र में ही स्पष्ट हो गया था कि रोहित बाहर रहने वाले हैं । मेलबर्न में चौथा टेस्ट हारने के बाद ही उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगी थी ।