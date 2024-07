रियान पराग की गेंदबाजी ने बनाया उन्हें लंबी रेस का घोड़ा, गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव का सपोर्ट, मिल गया नया ऑलराउंडर!

Highlights रियान पराग ने जिम्बाब्वे दौरे पर डेब्यू किया था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले रियान पराग एक अच्छे स्पिन गेंदबाज भी हैं श्रीलंका दौरे पर रियान ने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम में हाल ही में शामिल किए गए रियान पराग ने जिम्बाब्वे दौरे पर डेब्यू किया था। मध्यक्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले रियान पराग एक अच्छे स्पिन गेंदबाज भी हैं। हालिया श्रीलंका दौरे पर रियान ने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। यही कारण है कि क्रिकेट पर करीब से नजर रखने वाले दिग्गज भी मानने लगे हैं कि टी 20 में रियान लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे।

क्रिकेटर से विश्लेषक बने इरफान पठान ने रियान की गेंदबाजी स्किल की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्हें भारत के लिए आगामी मैचों में नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। 28 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ टी20ई श्रृंखला के दूसरे मैच में भी रियान ने गेंद से कमाल दिखाया। मैच के समापन के बाद इरफान ने कहा कि 22 वर्षीय खिलाड़ी को अपने गेंदबाजी कौशल के कारण बहुत अधिक अवसर मिलेंगे। इरफान ने एक्स पर अपनी राय साझा करते हुए कहा कि आप देखेंगे कि रियान पराग को उनकी गेंदबाजी क्षमता के कारण कई मौके मिलेंगे।

You will see Riyan Parag getting many chances due to his bowling ability. As a top-order batsman, not many in the country have the ability to roll their arm over. This is where Riyan Parag will get an extra advantage, and rightly so.