Rishabh Pant Visits Team India’s Camp: टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, अलूर में टीम इंडिया कैंप पहुंचे पंत, शेयर की वीडियो

Rishabh Pant Visits Team India’s Camp: ऋषभ पंत की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का सभी इंतजार कर रहे हैं। फैंस चहेते खिलाड़ी को कई सीरीज में मिस कर चुके हैं। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जो दिसंबर 2022 में एक घातक कार दुर्घटना से बचने के बाद पुनर्वास में हैं।

बहुप्रतीक्षित एशिया कप 2023 से पहले बेंगलुरु के अलूर में भारत शिविर का दौरा किया। भारत के प्री-टूर्नामेंट कैंप से पंत की तस्वीर वायरल हो गई है, जहां 25 वर्षीय खिलाड़ी को टोपी और शेड्स और काली टी पहने देखा गया। दिल्ली कैपिटल्स के शख्स की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

Rishabh Pant with the Indian team.



His comeback is not far away, and we can't wait ❤️❤️❤️#rishabhpantpic.twitter.com/9v80YvBnAb — Hammer and Gavel (@hammer_gavel) August 28, 2023

पंत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं और सुधार के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। यहां तक ​​कि उन्होंने प्रैक्टिस मैचों में भी बैटिंग करना शुरू कर दिया है। जैसी स्थिति है, वह जल्द ही नए साल 2024 से राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। एशिया कप के लिए टीम इंडिया जोरों-शोरों से प्रैक्टिस कर रही है।

Rishabh Pant visited team India's practice session in Alur to cheer them up for the Asia Cup and World Cup. pic.twitter.com/z7tV1Zd0Cv — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 28, 2023

भारत ने आखिरी बार टूर्नामेंट 2018 में जीता था और इस साल के संस्करण में अच्छा प्रदर्शन मेन इन ब्लू के लिए माहौल तैयार करेगा। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर टीम में वापस आ गए हैं। एशिया कप 30 अगस्त को सह-मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के बीच पहले मैच के साथ शुरू होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को श्रीलंका में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा।

बल्लेबाज ने स्वतंत्रता दिवस पर एक नुमाइशी मैच में कुछ गेंद खेलकर सकारात्मक संकेत दिए थे। पिछले साल दिसंबर में देहरादून दिल्ली राजमार्ग पर कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बाद से पंत क्रिकेट से दूर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक प्रशंसक द्वारा पोस्ट किये गए वीडियो में पंत को क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को मैदान से बाहर पीटते दिखाया गया है।

इसके साथ ही इस वीडियो में दर्शकों का शोर भी सुनाई दे रहा है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन में जुटे पंत ने बेंगलुरु के करीब एक खेल परिसर में जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था।

उन्होंने इस मौके पर कहा ,‘आप बड़े होते हैं तो खेल से प्यार करना छोड़ देते हैं । इसका कारण है कि काफी दबाव है। आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन लाइफ में इंजॉयमेंट नहीं छोड़ना है।’ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिये खेलते हैं जिसके सह मालिक जेएसडब्ल्यू समूह हैं।