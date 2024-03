Rishabh Pant 100th IPL Match: ऋषभ पंत का नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

Highlights राजस्थान के खिलाफ उतरेंगे ऋषभ पंत दिल्ली की ओर से खेलेंगे अपना 100वां आईपीएल मैच पंत ऐसा करने वाले बनेंगे पहले खिलाड़ी

Rishabh Pant 100th IPL Match: दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के कप्तान ऋषभ पंत जब राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे तो वह फ्रेंचाइजी के लिए अपना 100वां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच खेलेंगे। गुरुवार को वह अपनी टीम के लिए ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) डीसी के लिए अब तक खेले गए 99 मैचों में 98 पारियों में एक शतक और 15 अर्द्धशतक के साथ 34.40 की औसत और 147.90 की स्ट्राइक रेट से 2,856 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128 है। 2008 में आईपीएल के आगाज के बाद से पंत दिल्ली के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर (84 मैचों में 2,433 रन) और वीरेंद्र सहवाग (87 मैचों में 2,382 रन) जैसे सितारे शीर्ष तीन में अन्य दो स्थानों पर हैं।

