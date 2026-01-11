दर्द से कराते दिखे ऋषभ पंत, नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल; IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर

Rishabh Pant Viral Video: भारत को एक झटका लगा क्योंकि पंत वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए, और रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई कि प्रैक्टिस के दौरान उन्हें चोट लगी थी। यह समय भारत के लिए चिंताजनक साबित हुआ, क्योंकि पहला वनडे रविवार को होना था।

By अंजली चौहान | Updated: January 11, 2026 09:13 IST2026-01-11T09:11:23+5:302026-01-11T09:13:20+5:30

Rishabh Pant Viral Video: वडोदरा में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऋषभ पंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चोट लगी और वह दर्द से कराह रहे थे। थ्रोडाउन का सामना करते समय ऋषभ पंत को कमर के ठीक ऊपर गेंद लगी। उन्हें कुछ देर के लिए सपोर्ट स्टाफ से इलाज करवाना पड़ा। बाद में, चोट के कारण ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया।

भारत के लिए बुरी खबर

ऋषभ पंत के घायल होने की खबर भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि पंत वनडे सीरीज से बाहर हो गए, रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई कि उन्हें प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी थी। यह समय भारत के लिए चिंताजनक साबित हुआ, क्योंकि पहला वनडे रविवार को होना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईशान किशन को टीम में उनकी जगह मिल सकती है।

यह घटना टीम इंडिया के आखिरी प्रैक्टिस सेशन के दौरान हुई, जब टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही थी। पूर्व भारतीय कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी नेट्स में मोहम्मद सिराज को बैटिंग टिप्स देते दिखे। सिराज ने भी नेट्स में थोड़ी देर बैटिंग की।

भारतीय उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी की, जबकि रवींद्र जडेजा और अन्य खिलाड़ियों ने भी ऑप्शनल सेशन के दौरान ट्रेनिंग की। वायरल वीडियो में ऋषभ पंत पैड पहने हुए दिख रहे हैं। वीडियो में उन्हें प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लगने के बाद दर्द से जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है।

जैसे ही वह दर्द से जमीन पर गिरे, टीम के दूसरे सदस्य और सपोर्ट स्टाफ उनकी चोट पर फर्स्ट-एड और इलाज के लिए उनकी ओर दौड़े।

यह वायरल पल भारत के आखिरी ट्रेनिंग सेशन के दौरान आया, जब टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही थी।

वनडे सीरीज वडोदरा के BCA स्टेडियम में पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मेजबान के तौर पर पहली बार हो रही है। दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा, इसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 जनवरी को इंदौर में होगा।

टॅग्स :Rishabh PantIndia vs New ZealandViral VideoODIऋषभ पंतभारत vs न्यूजीलैंडवायरल वीडियोवनडे