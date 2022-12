Rehan Ahmed Pakistan vs England 2022: ऑस्ट्रेलिया कप्तान से आगे निकले इंग्लैंड के लेग स्पिनर, 18 साल और 126 दिन की उम्र 5 विकेट लेने वाले 53वें गेंदबाज

Highlights ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को पीछे छोड़ दिया। टेस्ट में पदार्पण पर पांच विकेट लेने का कारनामा पूरा किया। 18 साल और 126 दिन की उम्र में टेस्ट पदार्पण करने वाले इंग्लैंड के सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

Rehan Ahmed Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद ने कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को पीछे छोड़ दिया। अहमद ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट में पदार्पण पर पांच विकेट लेने का कारनामा पूरा किया।

A stunning haul on Test debut for Rehan Ahmed as he breaks Pat Cummins' record 😯#PAKvENG | #WTC23https://t.co/9z6HtZhS8J — ICC (@ICC) December 19, 2022

अहमद 18 साल और 126 दिन की उम्र में टेस्ट पदार्पण करने वाले इंग्लैंड के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। रेहान पुरुषों के टेस्ट इतिहास में डेब्यू पर पांच विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए। लेग स्पिनर ने पैट कमिंस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब उन्होंने कराची टेस्ट के तीसरे दिन अपना पांचवां विकेट लिया।

Rehan Ahmed becomes the youngest debutant to claim a five-for in Men’s Tests 💪#WTC23 | 📝 https://t.co/y5SkcqY16spic.twitter.com/LoDZE7Yimd — ICC (@ICC) December 19, 2022

रेहान ने कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शकील, मोहम्मद वसीम और आगा सलमान को आउट किया। रेहान टेस्ट पदार्पण पर पांच विकेट लेने वाले इंग्लैंड के 53वें गेंदबाज बने। यह उपलब्धि विल जैक्स ने पहले हासिल की थी। रेहान अहमद ने ICC U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में चार मैचों में 12.58 की औसत से 12 विकेट लिए थे।

Rehan Ahmed, remember the name 🌟 pic.twitter.com/eN4GEJ7NNh — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 19, 2022

अठारह साल के अहमद ने मैच के तीसरे दिन रविवार को यहां दूसरी पारी में 48 रन देकर पांच विकेट लिए। इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच 26 जबकि दूसरा मैच 74 रन से जीता था। घरेलू सरजमीं पर पहली बार 0-3 की हार के करीब पहुंचे पाकिस्तान ने अपने आखिरी सात विकेट 52 रन के अंदर गंवा दिए थे।

Early finish on the cards tomorrow as England take complete control of the third Test.#WTC23 | 📝 https://t.co/y5SkcqY16spic.twitter.com/1NUcb7S5xm — ICC (@ICC) December 19, 2022

रेहान अहमद ने इस दौरान अपनी गुगली और लेग स्पिन से बल्लेबाजों को खूब नचाया। रेहान अहमद ने अर्धशतक जमाने वाले बाबर आजम (54) और सउद शकील (53) के विकेट भी चटाकाये। उन्होंने कप्तान बाबर को पवेलियन भेजकर इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी को तोड़ा।

Azhar Ali's magnificent career was honoured by his teammates and opposition on day three of the Karachi Test 👏



His best knocks 👉 https://t.co/b3MmN4Cngc#WTC23 | #PAKvENGpic.twitter.com/bqhPdSagze — ICC (@ICC) December 19, 2022

बाबर इस दौरान साल 2022 में 1000 रन पूरा करने वाले चौथे टेस्ट बल्लेबाज बने। पूर्व कप्तान अजहर के आउट होने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने उन्हें हाथ मिलाकर विदाई दी जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सीमा रेखा के पास उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया।

सैंतीस साल के अजहर ने 97 टेस्ट खेले है और इस मैच से पहले उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। तीन झटके लगाने के बाद बाबर और शकील ने दो घंटे 45 मिनट तक इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया लेकिन चाय के विश्राम से पहले उनकी साझेदारी टूट गयी ।