Ravindra Jadeja IND vs BAN, 2nd Test: सर जडेजा इतिहास?, 17428 गेंद फेंककर 300 विकेट, 15636 बॉल के साथ अश्विन आगे...

Highlights Ravindra Jadeja IND vs BAN, 2nd Test: क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में अब तक कोई भी खिलाड़ी हासिल नहीं कर पाया है। Ravindra Jadeja IND vs BAN, 2nd Test: भारत के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। Ravindra Jadeja IND vs BAN, 2nd Test: कपिल देव सहित केवल 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इतिहास में यह मुकाम हासिल किया है।

Ravindra Jadeja IND vs BAN, 2nd Test: 147 वर्षों में पहली बार कारनामा हुआ। रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया। जडेजा 300 टेस्ट विकेट लेने वाले सातवें भारतीय गेंदबाज हैं। 300वां विकेट लेने के लिए सर जडेजा ने17428 गेंदें फेंकी। आर अश्विन (15636) के बाद जडेजा दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं। भारत के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है, जिसे क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में अब तक कोई भी खिलाड़ी हासिल नहीं कर पाया है।

That's the milestone wicket for @imjadeja 👏👏



He picks up his 300th Test wicket. Becomes the 7th Indian to achieve this feat.#TeamIndia#INDvBAN@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/8JlBn3hKfJ — BCCI (@BCCI) September 30, 2024

Congratulations @imjadeja for completing 300 wickets in Test match cricket. Your discipline and consistency with the ball have been pivotal in India's dominant run in the longest format of the game! 🇮🇳#INDvBANpic.twitter.com/U8u9eeFuf0 — Jay Shah (@JayShah) September 30, 2024

जडेजा किसी टेस्ट मैच में जीत के लिए 3000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे लंबे प्रारूप में 300 विकेट और 3000 रन का ग्रैंड डबल हासिल करने वाले क्रिकेटरों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए। भारत के दो अश्विन और कपिल देव सहित केवल 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इतिहास में यह मुकाम हासिल किया है।

दूसरे और तीसरे दिन कोई खेल नहीं हो सका था । बांग्लादेश के शीर्षक्रम के बल्लेबाज मोमिनुल ने 13वां शतक पूरा किया लेकिन उन्हें दूसरे छोर से मदद नहीं मिल सकी । अपने पहले दिन के स्कोर तीन विकेट पर 107 रन से आगे खेलते हुए बांग्लादेश ने मुशफिकुर रहीम (11) का विकेट छठे ओवर में गंवाया जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया।

नये बल्लेबाज लिटन दास (13) ने बुमराह को चौका लगाकर आत्मविश्वास के साथ आगाज किया। इस बीच मोहम्मद सिराज की गेंद पर कैच की अपील से मोमिनुल को जीवनदान भी मिला। डीआरएस में पता चला के यशस्वी जायसवाल के हाथ में जाने से पहले गेंद ने बल्ला या दस्तानों को नहीं छुआ था।

अगली गेंद पर मोमिनुल ने स्क्वेयर लेग में चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया । दास को सिराज ने आउट किया जिनका शानदार कैच मिडआफ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लपका । कैच इतना जबर्दस्त था कि दास भी आश्चर्य से देखते रह गए। अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे शाकिब अल हसन नौ रन बनाकर आउट हुए । रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर सिराज ने मिडआफ में उनका कैच लपका ।