Ravichandran Ashwin IND vs ENG, 3rd Test: 500 टेस्ट विकेट लेकर खुश नहीं अश्विन, अभी भी 120 विकेट दूर, अगले दो महीनों में क्या होगा? तुम्हें नहीं पता...

Highlights अश्विन ने कहा कि वह कह सकते हैं कि यह कोई बुरी उपलब्धि नहीं है। मुथैया मुरलीधरन नयी गेंद से गेंदबाजी नहीं करना चाहते थे और मुझे नयी गेंद डालनी पड़ी। नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं क्योंकि मैं संयोगवश स्पिनर बना।

Ravichandran Ashwin IND vs ENG, 3rd Test Live: अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बनने के बाद काफी संतुष्ट हैं और उन्हें अनिल कुंबले के 619 विकेट के राष्ट्रीय रिकॉर्ड का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन 500 टेस्ट विकेट लिये और दिन का खेल खत्म होने के बाद मीडिया से कहा, ‘‘इसका बहुत ही सरल उत्तर ‘नहीं’ है। यह रिकॉर्ड 120 विकेट दूर है। मैं हर दिन जीना चाहता हूं और मैं 37 साल का हूं। नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगले दो महीनों में क्या होगा? आप यह श्रृंखला खेल रहे हो और फिर आगे क्या, तुम्हें नहीं पता। ’’ अश्विन ने कहा, ‘‘पिछले चार-पांच वर्षों में मैंने यही सीखा है, यह बहुत ही सरल है और मेरे लिए कारगर भी रहा है। जो चीज आपके लिए कारगर हो, उसे क्यों बदलना? ’’ अपने करियर के सबसे यादगार दिन अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि वह कह सकते हैं कि यह कोई बुरी उपलब्धि नहीं है।

अश्विन ने कहा, ‘‘यह बहुत लंबी यात्रा रही है। नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं क्योंकि मैं संयोगवश स्पिनर बना। मैं हमेशा बल्लेबाज बनना चाहता था। जिंदगी ने मुझे मौका दिया। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम में गया तो मुथैया मुरलीधरन नयी गेंद से गेंदबाजी नहीं करना चाहते थे और मुझे नयी गेंद डालनी पड़ी। ’’

𝗠𝘁. 𝟱𝟬𝟬! 🫡 🫡 Only the second #TeamIndia cricketer to reach this landmark in Tests 🙌 🙌 Congratulations, @ashwinravi99 👏 👏 #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bP8wUs6rd0

अश्विन ने कहा, ‘‘मैंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छी शुरूआत की और मेरा करियर अच्छा था। लेकिन आईपीएल के मंच ने मुझे काफी लोगों की नजरों में ला दिया और मुझे टेस्ट पदार्पण का मौका मिला। लोगों को संदेह था कि मैं टेस्ट गेंदबाज बन पाऊंगा या नहीं।

10 से 13 साल बाद मैं कहूंगा कि यह बुरा नहीं है, यह बुरी उपलब्धि नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। ’’ अश्विन का ध्यान मौजूदा टेस्ट में लगा हुआ है जिससे उन्होंने इस उपलब्धि का बड़ा जश्न नहीं बनाया। उन्होंने कहा, ‘‘यह टेस्ट का बहुत अहम समय है, अभी नतीजा अधर में है।

Hats off to @ashwinravi99 for achieving an incredible feat of securing 500 test wickets. Your outstanding talent and unwavering commitment have left a lasting mark in cricketing history.@BCCIpic.twitter.com/Hxrr1bP71K