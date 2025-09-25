रविचंद्रन अश्विन ने BBL के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर के रूप में इतिहास रचा, सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे लीग

अश्विन ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की, जिससे वह दुनिया भर की लीगों में खेलने के पात्र हो गए। इस चैंपियन ऑफ स्पिनर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

By रुस्तम राणा | Updated: September 25, 2025 17:38 IST

सिडनी: आर अश्विन गुरुवार को सिडनी थंडर के साथ करार करके बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले प्रमुख भारतीय क्रिकेटर बन गए। अश्विन ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की, जिससे वह दुनिया भर की लीगों में खेलने के पात्र हो गए। इस चैंपियन ऑफ स्पिनर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

39 वर्षीय अश्विन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होने वाले बीबीएल के दूसरे भाग के लिए उपलब्ध रहेंगे। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने अश्विन के हवाले से कहा, "थंडर इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और मैं इसका समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत बेहतरीन रही और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह से एकमत हैं।"

भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "मुझे डेव वार्नर का खेल बहुत पसंद है, और जब आपका लीडर आपकी सोच से सहमत हो, तो यह हमेशा बेहतर होता है। मैं थंडर नेशन के लिए खेलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।"

थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने इसे बीबीएल इतिहास का सबसे बड़ा अनुबंध बताया। कोपलैंड ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बीबीएल इतिहास का सबसे बड़ा अनुबंध है - पहला भारतीय दिग्गज और खेल का प्रतीक।"

उन्होंने कहा, "वह बहुत प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली चीज़ों में से एक यह है कि इससे पहले कि मैं हमारे क्लब के बारे में कुछ भी बताऊँ"। उन्होंने कहा, 'मुझे पिछले साल विदेशी खिलाड़ी के रूप में सैम बिलिंग्स ने आपके लिए जो किया, वह मुझे बहुत पसंद आया।'

अश्विन इस प्रतियोगिता में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर होंगे। भारत में जन्मे उन्मुक्त चंद और निखिल चौधरी विदेश प्रवास के बाद बीबीएल में खेले थे। अश्विन ने आईएलटी20 नीलामी में भी प्रवेश किया है और 4 जनवरी को इसके समापन के बाद, वह सीज़न के उत्तरार्ध में थंडर्स से जुड़ेंगे।

बीसीसीआई सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम या आईपीएल से जुड़े रहते हुए विदेशी लीग में भाग लेने से रोकता है। अपने शानदार भारतीय करियर के दौरान अश्विन 537 विकेट लेकर देश के दूसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए, जो अनिल कुंबले के 619 विकेटों से पीछे है।

आईपीएल में, अश्विन ने 221 मैचों में 30.22 की औसत से 187 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रहा। उन्होंने बल्ले से 833 रन भी बनाए, जिसमें 50 का सर्वोच्च स्कोर भी शामिल है।

